L'escriptor gal·lès Ken Follet es troba a Espanya per presentar el musical 'Els pilars de la terra', inspirat en la seva primera novel·la històrica homònima publicada el 1989 que reflecteix "els moviments en favor de la tolerància dels últims anys a Europa", tot i que ha precisat que "la independència no és un d'ells", en ser preguntat per la situació a Catalunya.





"No puc dir als catalans què fer, per a mi la independència no està bé", ha assenyalat l'autor en entrevista amb Europa Press.





Follet ha explicat que la història, que serà portada a l'escena teatral per primera vegada a l'octubre de 2020, té a veure amb els "grans canvis socials dels últims anys a Europa" en un relat sobre la construcció d'una catedral gòtica en un poble d'Anglaterra de l'Edat Mitjana.





"No estem en l'Edat Mitjana però actualment sí que hi ha una reacció de rebuig a les lluites socials, per això crec en la tolerància i no en els moviments d'independència, al meu país la independència és una mala idea perquè la unió del Regne Unit ha beneficiat molt als ciutadans, en això crec", ha subratllat.





"En els últims anys han ressorgit moviments socials com a part d'una reacció a les lluites dels anys 60, i la major part de la meva vida he viscut aquests moviments a favor de la tolerància per això es reflecteixen d'alguna manera en el meu treball", ha explicat l'autor de 'best-sellers' com la trilogia 'The Century' (2010 - 2014) o 'thrillers' com 'La clave está en Rebeca' (1980).





SOBRE EL 8M





En aquest sentit, i en vigílies del Dia de la Dona, el 8 de març, ha dit que el paper de les dones és fonamental en les seves novel·les. "En la història recent les dones han demostrat ser grans gestores, estan al capdavant d'empreses i governs, un exemple d'això és Anglaterra que ja té la seva segona primera ministra i això aquesta reflectit en la meva vida i en els meus llibres, amb el meu primer èxit 'Eye of the Needle' (El ojo de la aguja) de 1978 la dona era el centre de la història, l'heroïna que acabava matant als nois dolents", ha postil·lat.





Encara que l'adaptació encara no està a punt, Follet confia que el paper de la dona serà rellevant en la posada perquè en els seus llibres "tots els personatges importants són dones". A 'Els pilars de la terra', el personatge d'Aliena de Shiring, filla del comte de Shiring, després de passar per una sèrie de situacions difícils es fa càrrec del comtat de Kingsbridge i es converteix en el seu millor gestora. "Sempre els he donat lloc als personatges femenins amb un caràcter fort", ha afegit l'autor.