La Generalitat fixa els serveis mínims per al 8-M

La vaga del 8 de març amb motiu del Dia Internacional de les Dones ha tingut una gran acollida dins de l'Administració, per això, la Generalitat ha anunciat ja quins seran els serveis mínims.





El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha fixat els serveis mínims per a la vaga feminista convocada per diversos sindicats per a aquest divendres, en què Renfe operarà al 33% i es garantiran les urgències sanitàries.





L'ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), recollida per Europa Press, informa que convoca vaga de 24 hores Confederació Intersindical, IAC, CGT, CNT, I-CSC, BAS, AST, SUTSO i SINDI.CAT , entre d'altres sindicats i seccions, i l'ordre també recull l'atur de dues hores convocada per UGT -que també contempla tota la jornada-, CCOO de Catalunya i USOC, entre d'altres.









Els trens de Rodalies i regionals de Renfe funcionaran al 33% durant tot el dia, i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ho farà al 50% en hores punta -des de les 6.30 a les 9.30 hores i des de les 17 fins a les 20 hores- i al 25% en hores vall.





El metro i el tramvia de Barcelona i els serveis de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) operaran al 50% en hores punta i el 25% en hores vall, mentre que la resta de transport de viatgers urbans i interurbans i el servei d'autobús que uneix la ciutat amb l'Aeroport de Barcelona-el Prat oferiran la meitat del seu servei habitual.





El transport de persones amb diversitat funcional oferirà el seu servei habitual i es mantindrà el servei en el transport escolar per accedir als centres d'Infantil i Primària que no tinguin una alternativa de mobilitat pública.





En autopistes, treballarà un terç del personal habitual dedicat al manteniment, comunicacions i seguretat, centre d'operacions i assistència a l'usuari.





Els c ENTRES docents públics i privats no universitaris i les llars d'infants comptaran amb una persona de l'equip directiu per centre de treball, així com un docent per cada sis aules d'Infantil i Primària; un professor per cada quatre aules en els centres d'educació especial, i un terç de la plantilla a les guarderies i en menjadors i activitats complementàries.





SANITAT





A la sanitat pública, el servei d'urgències i les unitats especials -com cures intensives (UCI), coronàries, d'hemodiàlisi, neonatologia, parts, radioteràpia i quimioterapia- mantindran el seu funcionament normal, i s'haurà de garantir els tractaments de necessitat vital ja criteri professional.





També s'ha d'atendre l'activitat quirúrgica que no es pugui retardar derivada de l'atenció urgent i greu, i s'haurà de respectar el dret a ser atès de tot pacient ingressat, així com el transport sanitari d'urgències.





En els centres d'assistència extrahospitalitaria, es garantirà l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre, amb el 25% de la plantilla, i el servei de neteja mantindrà l'activitat normal en les àrees d'alt risc.





En l'assistència sanitària en els centres privats, s'establiran els mateixos serveis mínims que a la pública, menys en els centres d'assistència extrahospitalitaria, en els quals es mantindrà el personal imprescindible per garantir l'assistència urgent i que no es pugui retardar durant l'horari habitual de cada centre, com en un dia festiu.





Els serveis farmacèutics operaran amb el personal que presti serveis en els torns de guàrdia i nits, i les farmàcies de guàrdia i de nit mantindran els seus torns.





EMERGÈNCIES I MITJANS





L'atenció telefònica a urgències i emergències prestarà el 85% del servei, i el subministrament d'energia elèctrica, gas i aigua potable, enllumenat públic i tractament d'aigües residuals funcionarà en instal·lacions i reparacions que no es puguin ajornar.





Extinció d'incendis tindrà el funcionament d'un dia festiu, i el transport de mercaderies imprescindibles es garantirà en l'imprescindible per abastir establiments sanitaris i farmàcies i altres inajornables.





Els mitjans de comunicació públics han d'emetre almenys el 50% dels seus continguts informatius habituals, així com informació necessària en cas d'una emergència per a la població, mentre que serveis socials com menjadors socials i residències funcionaran com un festiu o un cap de setmana, segons el cas, les funeràries tindran el 85% de recollida de difunts i el 50% en atenció a les famílies.