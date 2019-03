Les dones tenen de mitjana el 30% menys de probabilitats de ser citades per a una entrevista de treball que els homes amb les mateixes característiques, segons es desprèn de l'estudi 'Tenen les dones menys oportunitats de ser contractades? ', Publicat per l'Observatori Social de "la Caixa" i presentat aquest 6 de març al CaixaForum Madrid.





L'informe, realitzat per María José González, Clara Cortina i Jorge Rodríguez-Menés --tots ells, de la Universitat Pompeu Fabra--, sorgeix després d'una investigació experimental que ha consistit en enviar currículums ficticis de persones d'entre 37 i 39 anys a 1.372 ofertes de treball reals a Madrid i Barcelona.





Els currículums responien a ofertes de 18 llocs de treball diferents que variaven en grau de feminització, qualificació requerida i responsabilitat.





En termes generals, del total de currículums considerats (més de 5.600, ja que es van enviar un parell de currículums equivalents per a cada vacant oferta, amb l'única diferència que, en un cas, es tractava d'una candidata dona i, en l'altre , d'un home), els candidats homes van ser citats a entrevistes en major proporció (10,9%) que les dones (7,7%).





En igualtat de condicions, la probabilitat de rebre la proposta d'una entrevista de treball va ser el 30% menor per a les dones que per als homes.





L'informe analitza també el possible efecte diferencial de tenir fills en homes i dones, així com la preparació per a l'ocupació. Per exemple, l'estudi revela que la probabilitat de rebre una trucada per a una entrevista era el 23,5% menor per a les dones sense fills que per als homes en idèntiques circumstàncies.





No obstant això, l'estudi constata que són les dones amb fills que major discriminació pateixen en els processos de contractació laboral, ja que s'enfronten a una doble penalització: per la seva condició de dona i per la de mare.





Així, una dona amb descendència té el 35,9% menys de probabilitats de rebre una trucada per a una entrevista de treball que un home amb les mateixes característiques.





Tot i les diferències de gènere, els autors assenyalen que la discriminació de les dones no desapareix, però sí que es redueix, quan els candidats estan més ben preparats per al lloc del que es demana en l'oferta. És a dir, la penalització de gènere és menor si, a més del que requereix, els aspirants han coneixement d'un idioma addicional i més experiència laboral.





MENYS DIFERÈNCIA ENTRE DONES SENSE FILLS QUALIFICADES





Els autors conclouen que els biaixos de gènere en els processos de Contractació estarien basats en estereotips sobre la productivitat, més que en prejudicis.





Els ocupadors varien les seves respostes quan les dones tenen més competències que altres candidats similars (com ara, idiomes, sòlida carrera laboral o experiència en tasques de supervisió). De fet, les dades suggereixen una pràctica absència de discriminació en dones sense fills altament qualificades.





L'informe també esmenta tres dades que mostren desigualtat entre dones i homes: la menor taxa d'ocupació d'elles (el 2017, el 67,1% de les dones estaven treballant, enfront del 79,2% dels homes), la major presència de contractes a temps parcial entre les dones (el 24,1%, enfront del 7,3% entre els homes) i el salari base més baix entre les dones (comparant treballs equivalents, el salari / hora d'elles és entre el 20 i el 35% inferior al dels homes).





L'estudi ha estat preguntat pel director de l'Àrea d'Estratègia, Prospectiva i Comunicació Interna de la Fundació Bancària 'la Caixa', Ignasi Calvera. L'Observatori Social de 'la Caixa' és una iniciativa per a l'estudi dels nous fenòmens socials en quatre àrees: inclusió social, educació, ciència i cultura.