La Fiscalia Anticorrupció sol·licita quatre anys de presó i multa de 2,5 milions d'euros per a l'expresident de Bankia Rodrigo Rato i la mateixa sanció econòmica amb tres anys de presó per l'exsecretari d'Estat de Comerç i exconseller consultiu de l'entitat José Manuel Fernández Norniella per les presumptes comissions irregulars en els contractes de publicitat.





Es tracta de l'escrit d'acusació provisional que ha dirigit la Fiscalia al Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid, que el 21 de febrer passat va ordenar el processament de Rato, Norniella i 13 persones així com dos mercantils en relació als contractes signats per Bankia en els exercicis 2011 i 2012 amb les empreses Publicis i Zenith Media en què hauria hagut una comissió de 2,02 milions d'euros.





La Fiscalia destaca que Rato va aprofitar la seva arribada a la presidència de Caja Madrid el gener de 2010 per posar dins de l'entitat a "diverses persones de la seva màxima confiança per tal de permetre-li un ferri control de la mateixa" i, particularment, en tot el relacionat amb els contractes de publicitat sobre l'expansió de la marca Bankia i de la seva sortida a borsa, que ara mateix està sent jutjada a l'Audiència Nacional.





Segons precisa el Ministeri Públic, per treure "profit econòmic personal" dels elevats costos que sabia que anaven a suposar la contractació de publicitat, Rato es va servir de tres persones amb qui mantenia "llaços personals i professionals" des de feia anys. A través d'ells canalitzava el cobrament de comissions, col·loquialment denominades com "estelles", que des de les empreses contractades per Caixa Madid abonaven, per posteriorment ser ingressades en Kradonara, una societat de Rato.





Aquestes persones de confiança eren: la seva secretària Teresa Arellano, l'administrador de les empreses familiars de l'expresident de Caja Madrid, Miguel Ángel Montero, així com Norniella. La fiscal també identifica un "grup de pressió" dins de la Direcció General de Comunicació i Marca, que s'encarregava d'aquesta contractació, als acusats Alberto Portuondo, Beatriz Colomer i Miguel Robledo.





Al llarg de 14 pàgines d'escrit de qualificació provisional, la Fiscalia explica el desenvolupament del pla de Rato "per cobrar comissions dimanants" de la contractació de publicitat. Tot va començar quan l'introduït com a assessor extern de Bankia, Alberto Portuondo, va contactar a mitjans de 2010 amb un altre de el director de Publicis, Francisco Xavier Olazabal, perquè tant aquesta agència de publicitat com l'agència de mitjans Zenith accedissin "en condicions avantatjoses i preferents als concursos de publicitat que s'anaven a orquestrar".





"AVANTATGES" DE LES COMISSIONS





D'aquesta manera, continua el relat del fiscal, els alts executius i dirigents de les dues empreses -també acusats en aquest cas-- van acceptar la proposta de Portuondo, "sabedors de les 'avantatges' que el pagament de comissions generaria" per a les mercantils.





A més, Portuondo va usar la seva societat Albisa com a empresa pantalla per rebre els suposats beneficis irregulars procedents de Publicis i Zenith. El 2011 va percebre 1.244.130,72 euros i l'any següent altres 778.023,80 euros, és a dir un total de 2.022.154,52 euros. Posteriorment, es va arribar a transferir a Kradonara més de 800.000 euros, explica la fiscal.





Finalment, subratlla que el pagament de comissions des de l'empresa de publicitat i l'agència de comunicar cessar una vegada que Rato va abandonar l'entitat financera el 9 de maig del 2012.





MATEIXA MULTA, DE 3 A 4 ANYS DE CONDEMNA





Les majors peticions de condemna són per Rato, Norniella i Portuondo, per a qui el fiscal també sol·licita quatre anys de presó i la mateixa multa de 2,5 milions d'euros.





La resta dels acusats afronten una petició de tres anys de presó tot i que la sanció econòmica que sol·licita el fiscal és la mateixa. Es tracta de la qual va ser secretària de Rato, Teresa Arellano; l'advocat Miquel Àngel Montero Quevedo; el seu assessor Domingo Plazas; l'exresponsable de comunicació externa de Caja Madrid Miguel Robledo i la seva col·laboradora Beatriz Colomer.





En la mateixa línia, la Fiscalia demana tres anys de presó i 2,5 milions d'euros de multa per als directius d'agències publicitàries Miguel Ángel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagrario Bua Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Llorca, Fernando Rodríguez Varona i Càndida Rodríguez.





Pel que fa a les mercantils, sol·licita condemnar Publicis i Zenith Media a multa de dos anys amb quota de 100 euros al dia, uns 73.000 euros, així com el comís del guany obtingut, els 2.020.000 d'euros.