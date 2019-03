L'exconseller de Bankia procedent de Caja Madrid, Alberto Ibáñez González, ha assegurat que l'auditor, Deloitte, no va fer la seva feina bé en el que es refereix a la reformulació dels comptes de Bankia de 2011 i sospitava que no estava dient la veritat.





Així ho ha assenyalat durant l'interrogatori del seu advocat al qual s'ha sotmès al judici per la sortida a borsa de Bankia el juliol de 2011 que se celebra a l'Audiència Nacional de San Fernando d'Henares (Madrid), on ha explicat que finalment votar a favor de la reformulació de les mateixes però deixant constància en l'acta del seu "disgust".





"No ens sentíem recolzats per l'auditor i pensàvem que no havia estat coherent", ha remarcat Ibáñez davant la secció quarta de la Sala Penal, alhora que ha explicat que li va semblar el més "honest" votar a favor, atès que només quedaven cinc dies per haver de presentar els comptes.





L'acusat ha asseverat que va optar per donar suport al consell d'administració perquè creia "en la bona fe" de les anteriors comptes formulats sense auditoria. "Pensava que si no ho feia anava a causar més mal, vaig acceptar la reformulació amb els arguments que em van donar tot i que no estigués d'acord", ha precisat.





Segons ha dit Ibáñez, el resultat comptable dels comptes formulats i reformulats era exactament el mateix. Coincidien els ingressos, les despeses, el marge brut. "Totes eren les mateixes xifres, l'única diferència era la valoració de les provisions", ha remarcat.





L'exconseller de Bankia ha subratllat que no existia cap canvi en l'aplicació de criteris, només en les estimacions. "D'aquí, senyor lletrat, tot i que les estimacions són subjectives, vam fer el que crèiem més honest en aquell moment", ha afegit.





El nou equip del banc dirigit per José Ignacio Goirigolzarri va voler fer una actualització de vista de la situació de l'economia. Finalment, un benefici de 300 milions d'euros va derivar en pèrdues de 2.979 milions d'euros.





En el mateix consell en què s'havia d'aprovar la reformulació dels comptes, l'equip havia de votar la renovació de l'auditor. Ibáñez ha assegurat que la majoria es negava a que Deloitte continués com a auditor extern, però van ser convençuts per donar el vistiplau a mantenir-lo pel fet que ja treballava per BFA i que només hi havia un compromís d'un any més, mentre que una altra firma auditora requeria un nou contracte per tres anys.





DIMISSIÓ A PETICIÓ D'ECONOMIA





D'altra banda, Ibáñez ha relatat que el 25 de maig de 2012, dia en què tot el consell de Bankia va dimitir en bloc, va presentar la seva retirada de l'administració del banc després que Goirigolzarri li cridés al matí i li digués que el ministre d'Economia, Luis de Guindos, així li ho demanés.





"Goirigolzarri em va trucar i em va dir que sentia enormement que hagués de dimitir, ell volia que jo hagués continuat, però el Ministeri d'Economia no volia que continués en el consell de Bankia ningú de l'equip del senyor Rato", ha apuntat.





En un altre ordre de coses, l'exconseller de Bankia ha assegurat que se'n va anar "pràcticament amb el lloc". El seu sou en aquell moment era de 96.000 euros anuals i ha postil·lat que no va rebre cap tipus de bonus ni pagaments en espècie. De fet, ha afegit que va comprar accions de Bankia i que ha perdut una quantitat "significativa" de la seva inversió.