MicroBank i el Fons Europeu d'Inversions inverteixen 50 milions en empreses socials

Microbank i el Fons Europeu d'Inversions han formalitzat un acord per invertir 50 milions d'euros destinats a l'emprenedoria social a Espanya, pel qual Microbank oferirà préstecs a llarg termini i sense garanties a empreses socials durant els pròxims dos anys i mig.





Segons ha informat aquest dijous en un comunicat MicroBank, se centrarà en empreses orientades a la integració social i laboral, l'autonomia i atenció a persones en situació de discapacitat i dependència, la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, activitats interculturals i protecció del medi ambient.





Per poder optar als préstecs, les empreses han de tenir un objectiu social explícit, una activitat econòmica recurrent que no superi els 30 milions d'euros en facturació anual i un model de 'governance' inclusiu i responsable amb una limitació en el repartiment de beneficis que no podrà ser superior al 30%.





L'import mitjà que s'estima per operació és de 100.000 euros, podent arribar a finançar operacions per un valor màxim de 500.000, amb un termini màxim de devolució de 10 anys, i s'espera que 500 empreses socials puguin beneficiar-se d'aquest conveni.