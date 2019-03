L'Audiència Nacional descarta terrorisme en l'agressió d'Alsasua

La Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional ha confirmat la sentència de la Secció Primera d'aquesta mateixa instància que va descartar terrorisme en l'agressió contra dos guàrdies civils i les seves núvies a la localitat navarresa d'Alsasua el 2016 i els va condemnar a penes d'entre 2 i 13 anys de presó en apreciar que sí va concórrer un agreujant de superioritat i discriminació.





La sentència, difosa aquest dijous, desestima així el recurs plantejat per la Fiscalia, que sí que qualificava els fets com a terroristes, així com els plantejats per les defenses excepte en un cas, el d'Iñaki Abad, que va ser sentenciat a 10 anys de presó ia qui ara la Sala rebaixa a 6 anys a l'apreciar-se els dos únics delictes de lesions que li atribuïen les acusacions i no els quatre pels quals va ser condemnat.





En la resta dels casos, confirma la sentència inicial que va imposar 13 anys de presó per Ohian Arnanz, 12 per Jokin Unamuno i Adur Ramírez, 9 anys en el cas de Jon Ander Cob, Julen Goicoechea i Ararz Urriola i 2 anys per Ainhara Urquijo , l'única condemnada que no ha arribat a ingressar a la presó.





La Fiscalia sol·licitava revisar la sentència perquè entén que els successos d'octubre de 2016 van constituir "una agressió planificada i organitzada" contra dos membres de l'Institut Armat i les seves parelles "amb una finalitat terrorista, la qual seria expulsar els membres de la Guàrdia Civil de un territori que els acusats consideren seu d'una manera excloent, atemorint a més una part de la població que no pensa com ells", en connexió amb "un entramat terrorista molt complex que encara perviu".









No obstant això, la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Fernando Navarro, descarta que els fets "puguin considerar com a actes de terrorisme, ni que els mateixos es produïssin seguint l'ideari que la banda terrorista ETA tenia entre els seus objectius -encara que pogués coincidir en algun d'ells".





"No pot estimar acreditada la intencionalitat que propugna el Ministeri Fiscal en base a les circumstàncies concurrents, considerant entre altres extrems que els acusats eren menors d'edat quan a l'inici d'aquesta dècada la banda terrorista va manifestar que abandonava la 'lluita armada' i va deixar de estar operatiu l'anomenat 'front armat', de manera que difícilment haguessin assumit i mantingut en el temps aquest ideari amb aquesta edat", conclou la Sala.





NO ESTÀ PROVAT QUE ACTUESSIN EN LÍNIA AMB ETA





En tot cas, la Sala argumenta que "hi ha una plena compatibilitat entre els fets provats que es refereixen al desenvolupament de l'acte delictiu en si mateix i a l'asseveració que no s'actuava amb la protecció o l'empara de la banda terrorista" ja que el que es ve a negar és l'absència de suport logístic, directrius i ordres d'ETA, "i fins i tot que la intenció dels condemnats fora actuar en nom o coadjuvant en alguna cosa a l'organització".





"Això, no perquè no hagués passat, sinó perquè segons el parer de la Sala no s'ha acreditat en l'acte del judici oral, de manera que no es pot apreciar la concurrència del delicte de desordres públics terroristes, encara que es pugui entendre que hi hagi el grau de organització i violència descrit en la resolució objecte de recurs, ja que no es prova que s'hagi executat l'empara d'alguna organització terrorista, tal com raona la sentència impugnada", planteja.





Amb tot, el tribunal d'apel·lació reconeix que això "no vol dir que aquestes accions no estiguin tenyides d'una intenció, d'un element subjectiu, que hagi de ser tinguda en compte a l'hora de qualificar la conducta i valorar la concurrència de circumstàncies modificatives, agravatòries , de la responsabilitat penal dels autors", qüestió que considera per mantenir en les penes l'agreujant de superioritat i discriminació que també va apreciar la Secció Primera.