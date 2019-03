Paisatges per descobrir molt a prop de Barcelona

Osona, Bages i Anoia configuren el territori que s’estén pel centre de la demarcació de Barcelona. Són tres comarques plenes de sorpreses, valors naturals, patrimonials i una gastronomia excellent. Tot plegat a mig camí entre la Mediterrània i els Pirineus.





Podríem parlar dels valors naturals que aglutinen aquestes tres comarques ben comunicades amb la capital catalana, però no faríem justícia al seu patrimoni monumental. Tot un seguit d’esglésies romàniques, monestirs, temples gòtics, torres de guaita i fortaleses medievals es troben escampats per tot un territori de terres ufanoses, amb productes que configuren una cuina única com les mongetes de Collsacabra, els cigronets de l’Anoia, la patata del bufet, la llonganissa i els embotits de Vic, els formatges de Moià, Oló, el Bages juntament amb el mató de Montserrat, el vins de la DO del Bages i els caves de l’Anoia.





Coves del Toll (Moià, Moianès) / Albert Miró - Diputació de Barcelona





Activitats per gaudir de la natura





Però abans de menjar cal fer un xic d’exercici i per això tenim diversos espais protegits que són tot una temptació. L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona que inclou l’embassament de Sau; un bosc frondós per fer rutes a peu i en BTT, a més de caiacs per descobrir els racons que amaguen els penya-segats de Sau. El Parc del Castell de Montesquiu, un espai agradable per on passejar i descobrir les llegendes que s’amaguen en aquesta fortalesa. El massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac amb l’antic monestir romànic coronant el seu cim, a 1.104 metres d’alçada. La muntanya de Montserrat, un dels símbols de Catalunya, on si va per visitar el santuari i la moreneta o per caminar entre formacions geològiques que recorden l’art gaudinià. O el massís del Montseny, declarat Reserva de la Biosfera, on cada època de l’any els boscos de faig, castanyers i avets vesteixen un color diferent. En tots ells hi trobarem una extensa xarxa de camins senyalitzats, centres d’interpretació per conèixer el medi natural i l’activitat humana, acollidores cases de turisme rural i hotels particulars per sentir-se com a casa.





Pantà de Santa Fe de Montseny





Camins d’aigua, la força industrial





Tres rius, Ter, Llobregat i Cardener van moure enginys industrials no fa masses anys, alguns dels quals s’han convertit actualment en museus didàctics. Vora el Ter va néixer una important industria tèxtil, la colònia industrial de Borgonyà i el Museu Industrial del Ter en una antiga fàbrica cotonera, en són un clar exemple. Ara el Ter compleix un altre missió, guiar als senderistes per l’itinerari GR 210 Camí vora Ter i permetre que el rem impulsi el caiac per les seves aigües.





El Cardener, afluent del Llobregat, dibuixa una bonica vall vigilada per l’influent castell de Cardona convertit en Parador de Turisme i per la collegiata de Sant Vicenç, una mostra perfecta del romànic primitiu de Catalunya. Les mines de sal que ja explotaven els romans, són avui un recurs turístic amagat sota terra. Des del Pont Vell sobre el Llobregat, es té la millor perspectiva de la ciutat de Manresa amb la collegiata de Santa Maria d’estil gòtic català enlairada i a prop del riu, la cova on va viure Sant Ignasi de Loiola camí de Terra Santa, ara convertida en un magnífic temple barroc.





Cardona, Bages / Josep Cano - Diputació de Barcelona





L’aigua també era la protagonista a Igualada al ser utilitzada per la industria de la pell i pel molí paperer de Capellades. El Museu de la Pell a la capital de l’Anoia, està ubicat a la fàbrica de Cal Boyer i a l’antiga adoberia de Cal Granotes i inclou el Museu Comarcal de l’Anoia.





El paisatge des de l’aire





Una bona manera de descobrir les formes geogràfiques és des de la cistella d’un globus aerostàtic. Tant a Vic com a Igualada hi ha diverses empreses que ofereixen aquest serveis. El vent ens condueix de forma parsimoniosa i ens dona temps suficient per veure com es dibuixa la plaça Major de Vic, el casc antic de carrers estrets però convertit en un animat centre comercial, el temple romà, la magnífica catedral o el modern Museu Episcopal. Potser que el vent ens porti cap el Lluçanès per descobrir l’església i el claustre de Santa Maria de Lluça i el curiós castell medieval o les corrents d’aire ens deixin a prop de Prats de Lluçanès i si és diumenge, ens doni temps d’anar al mercat i si coincideix en primer diumenge de mes, al Mercat del Rebost de productes artesanals. Tot un món de sorpreses a quatre passes de Barcelona.





www.barcelonaesmoltmes.cat