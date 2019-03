L'escriptor de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) Javier Pérez Andújar novel·la una "delirant", còmica i tràgica, Barcelona, assetjada per fenòmens paranormals en el seu nou llibre 'La nit fenomenal' (Anagrama), ha explicat en roda de premsa aquest dijous.





En la novel·la, l'equip d'un programa de televisió dedicat als fenòmens paranormals descobreix que uns fets anòmals es fan realitat a Barcelona, una ciutat castigada per la meteorologia i per la irrupció de personatges d'una altra Barcelona.





Pérez Andújar ha explicat que en la novel·la reuneix tots els seus amics, i fins i tot ressuscita amics seus morts: "M'agrada veure els meus amics vivint coses que no hem viscut".





Els seus amics són els membres de l'equip batejat com La nit fenomenal, títol de la novel·la, que segueix una estructura cavalleresca per la qual una dama demana auxili a un dels seus membres davant la presència d'un malvat.





SALVAT PER LA FICCIÓ





"De sobte em vaig adonar que escriure llibres impregnats de crònica i allunyats de la ficció m'estava ficant en un carreró sense sortida", ha dit l'escriptor, que ha fet broma amb que va estar a punt de caure en l'autobiografia.





Davant d'aquesta deriva, ha considerat: "L'únic que et pot salvar és la ficció", ja que li permet canviar de registre i escapar de la sociologia i la nostàlgia.





Sobre les tempestes grises de la novel·la, ha dit: "Des de petit m'han encantat els dies de pluja", i ha afegit que li agraden aquests dies, per les seves grisos, la seva brutícia i duresa, i ha evocat l'àlbum 'Animals' de Pink Floyd.





"Posant-me cursi: hi ha una tempesta dins del meu cor, i ficar-te en la novel·la té a veure amb aquesta manera de veure les coses", ha dit l'autor, que ha reivindicat la dificultat com a escriptor d'escapar del romanticisme.





Segons la seva opinió, ser escriptor és "estar d'esquena al món mirant l'abisme", com la pintura 'El caminant sobre el mar de núvols', de Caspar David Friedrich.





NOMÉS BARCELONA





Sobre l'escriptura d'altres ciutats, ha dit que s'ho ha plantejat, però Barcelona li agrada i se sent còmode en ella: "Escriure d'una altra cuideu és escriure de potra persona que no sigui jo. Seria trair doblement".





"Ho he provat, però em sento en fals", ha dit l'escriptor, que ha dit que a Barcelona li han succeït coses, mentre que en altres ciutats no tantes, i tot i que escriu ficció per fugir de si mateix, està atrapat a Barcelona i Sant Adrià de Besòs.





Pérez Andújar ha destacat que és una novel·la de ficció però plena de reflexions, i constata en ella que "la cultura està desapareixent" tal com la humanitat l'ha conegut en l'últim mil·lenni en referència a la cultura que ve del llatí i dels llibres.





"Vaig fer crònica parlamentària per amor a la literatura: la política m'importava un rave", ha dit l'escriptor, que va voler aprofundir en la crònica política perquè en ella habita la condició humana amb extrems com la maldat, la timidesa, la traïció i el deliri.





La política m'agrada pel que té de condició humana: "No faria un llibre de política, però sí que crec que els meus llibres estan plens de política", ha dit l'autor, que ha recordat la seva infància definida per personatges com el seu professor de música, Quimet, també secretari general de la CNT.





Ha considerat que hi ha dos rebel·lies: la política i la personal, i ha afegit: "Jo vaig ser programat per a la rebel·lia política per generació, pels meus profes marxistes, però per caràcter sóc agnòstic, i m'anava bé la rebel·lia delirant", i ha considerat que la novel·la és una barreja d'això.