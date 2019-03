El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha confiat aquest dijous que el nou decret que desenvolupa eines de la Llei catalana de pobresa energètica i habitacional donarà al Govern "molta més capacitat" per reduir l'actual taula d'emergència de l'habitatge a Catalunya, que ascendeix a 1.339 famílies.





En una atenció als mitjans després de reunir-se juntament amb del president de la Generalitat, Quim Torra, i amb les entitats promotores de la llei, Calvet ha apuntat que mesures com la contenció dels preus del lloguer del mercat lliure i l'expropiació de pisos buits ajudaran a ampliar el parc públic.





La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l'Observatori Desc han criticat que encara no s'han complert al complet les cessions de pisos que van anunciar entitats bancàries que no s'estan complint, sobre el que veuen falta d ' "un pla clar" del Govern per fer-los complir, mentre que es donen 55 desnonaments diaris.





Segons les entitats, dels 1.800 pisos que va anunciar BBVA per a la Generalitat, falten 600 per cedir --dels quals han visitat 150--, mentre que fonts de la Conselleria de Territori han afegit que de les 530 habitatges acordades amb Bankia, han rebut 277.





Calvet ha admès que els convenis no han arribat al total de la xifra d'habitatges conveniades, per motius variats que afirma que poden entendre --com dilacions per raons judicials--, i ha garantit la màxima exigència des del Govern: "Esperem arribar efectivament a les xifres convingudes perquè és una responsabilitat social corporativa d'aquestes entitats".





MATEIXA SITUACIÓ A BARCELONA CIUTAT





A Barcelona també segueix sense escurçar la llista d'espera. La taula de emergència H abitacional de Barcelona comptabilitza a unes 440 famílies que requereixen solucions a la seva situació d'habitatge.





El Govern d'Ada Colau s'escuda que, precisament per l'ampliació de criteris per poder acollir-se a aquesta iniciativa, s'ha retardat la solució de molts casos. No obstant això, Santi Mas de Xaxàs (PAH) ha criticat que la taula d'emergència està col·lapsada i que la situació és "inacceptable".





Ho ha dit després d'haver-se reunit amb l'alcaldessa a l'Ajuntament i amb el president del Govern, Quim Torra, prèviament a la Generalitat, als quals van enviar una carta la setmana passada a la que els van retreure la seva ineficiència en la gestió de l'emergència habitacional.