El Corte Inglés aposta per oferir noves experiències i sensacions, oferint espais de realitat virtual, gimnasos, serveis personalitzats, oci i centres estètics, en els seus centres comercials per potenciar la omnicanalitat i impulsar així el trànsit de clients a les seves grans magatzems.

En concret, el gegant de la distribució espanyola dedica actualment el 5% de la superfície de les seves grans magatzems a oferir diferents experiències als seus clients. Així, aposta per impulsar la omnicanalitat, unint les experiències que es poden viure a la botiga física i el món en línia amb serveis com el 'clic&express' o el 'clic&collect'.





La companyia aposta per la innovació oferint serveis pioners en els seus centres amb espais diferenciats i únics com els seus nous conceptes gastronòmics, d'oci, relacionats amb la tecnologia, la salut, la bellesa o la cultura, que els permet oferir serveis específics del món 'online', gràcies a comptar amb 94 centres repartits per tot Espanya.





El director de Vendes d'El Corte Inglés, Arsenio de la Vega, ha reiterat l'aposta estratègica de l'empresa a l'hora d'oferir experiències en els centres. "La nostra baralla és que les botigues tinguin els últims productes i marques. Volem que es visquin experiències i emocions, oferint sempre el millor servei, una cosa que les compres en línia no sempre donen". És per on ha de créixer el negoci i el comerç", ha subratllat.





"És complicat quantificar la inversió que estem realitzant, però són importants en aquest aspecte i cada centre d'El Corte Inglés, dels 94 que tenim, compta amb alguna experiència. Aquestes accions, a més, generen trànsit a les botigues i atrauen més clients", ha subratllat.





Així, El Corte Inglés ofereix en els seus centres gairebé 1.500 metres quadrats d'espai de realitat virtual per experimentar sensacions, a més de comptar com a espais de salut i bellesa amb més de 200 operadors com Hedonai, cinc spas, amb més de 50 assessores d'imatge a través del seu servei de 'personal shopper', pista de kart, córners de neteja gratuïta de sabatilles o un servei d'estilisme de Nike, o, dos serveis d'ITV per passar la revisió del cotxe o ludoteques, entre d'altres.





De la Vega ha reconegut que l'entitat busca aliances amb marques de "prestigi". "No ens vam casar amb el primer que arriba i busquem empreses reconegudes i amb productes reconeguts, sempre amb els millors operadors del mercat", ha reconegut el director de Vendes d'El Corte Inglés, que ha assenyalat sobre el tancament de comptes del grup que el balanç provisional ha estat "positiu".





D'aquesta manera, entre les empreses amb les que s'han aliat destaquen Samsung, que té en el centre de Callao seva botiga més gran a Espanya i la segona d'Europa, Nike, New Balance, amb el qual ha obert 'Districte by New Balance', el primer 'box' d'entrenament que estarà localitzat dins d'un gran magatzem a València, Hedonai o Sanitas, entre d'altres.





ESPAIS EXPERIENCIALS AMB LALIGA DE FUTBOL





Entre les principals novetats que presenten alguns dels centres d'El Corte Inglés, en el marc del seu patrocini amb LaLiga de futbol, destaquen els espais experiencials en els centres de Castellana (Madrid), Nervión (Sevilla), pintor de Sorolla (València) i Cornellà (Barcelona). Uns espais destinats no solament als aficionats del futbol, en què els clients poden viure activitats interactives o conèixer el funcionament del VAR.





"En l'actualitat hi ha quatre a Espanya, però confiem que vagin augmentant i ampliant la seva presència en altres centres d'El Corte Inglés. La idea és apropar el futbol de la mà d'El Corte Inglés", ha assegurat el director de Màrqueting de LaLiga , Juan Carlos Díaz.