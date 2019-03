La banca busca el vistiplau del Banc d'Espanya en la venda del Grup Zeta a Prensa Ibérica

El 'pool' bancari amo del deute del Grup Zeta ha sol·licitat al Banc d'Espanya una 'comfort letter' (carta de patrocini) per obtenir el vistiplau a la venda del Grup Zeta a Premsa ibèrica.





El 'pool bancari' està liderat per Santander i CaixaBank i pretén dotar a l'operació d'una major seguretat jurídica i financera.





L'informe del Banc d'Espanya no és vinculant, però es preveu que les conclusions siguin favorables.





L'acord amb Prensa Ibérica inclou un quitament del deute del 70 per cent (el deute és de 100 milions d'euros) i un bonus per al president de Zeta, Antonio Asensio, que encara no s'ha tancat.