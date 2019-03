Confirmen multes de 240.000 euros a l'Assemblea Nacional Catalana per la 'gigaenquesta' per al 9-N

La Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional ha confirmat dues multes de 200.000 i 40.000 euros que l'Agència de Protecció de Dades va imposar a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per l'enquesta que va escometre de cara a la consulta sobiranista del 9 de novembre de 2014 i per la falta de seguretat en la custòdia de les dades dels seus propis socis, que van acabar sent difosos per Anonymous en una xarxa social.









En una mateixa sentència, els magistrats de la Secció Primera desestimen així els recursos plantejats per l'ANC contra aquestes dues sancions, la primera per infracció molt greu i la segona per infracció greu de la Llei de Protecció de Dades, ja que entén que les dues van ser imposades "conforme a dret".





Pel que fa a la falta molt greu, es va cometre en els mesos d'octubre i novembre de 2014, quan Òmnium, que ja va ser sancionada a 200.000 euros, i l'ANC van escometre el que van cridar 'Gigaencuesta', que va arribar a 3 milions de llars amb un formulari de sis preguntes que arrencava amb la pregunta: "Si Catalunya fos un Estat tindria entre 8.000 i 16.000 milions d'euros més. Com creu que s'haurien de gastar?".





Aquella enquesta es va desenvolupar per correu postal i mitjançant 30.000 voluntaris repartits per àrees geogràfiques amb visites porta a porta.





"Els enquestadors omplien els formularis d'aquells ciutadans que així ho desitjaven", explica la sentència, en la qual es detalla que els resultats eren enviats després a Òmnium.





DADES DE 53.818 PERSONES





En tot aquest procés, l'ANC va tractar les dades personals dels enquestats "sense el consentiment reforçat" que requereix la llei en aquest tipus de consultes.





A més, si bé després de l'enquesta només s'anaven a guardar les dades d'aquells que l'hagin autoritzat, "figura acreditat" que "no s'havia procedit a la separació física de la part destinada a registrar les respostes i la part destinada a recaptar dades de caràcter personal ".





Quant a la segona sanció, l'ANC té inscrit en el Registre General de Protecció de Dades una base anomenada "Associats" amb dades personals de socis, col·laboradors i simpatitzants, a partir de la qual va crear un fitxer en el que aquestes persones podien accedir amb el seu DNI per apuntar-se a una assemblea.





El 4 de setembre d'aquell any, un grup autodenominat Anonymous Catalunya va publicar en el seu perfil de Facebook dades de socis d'ANC a partir d'aquell fitxer creat per l'assemblea amb 53.818 persones.





Per als magistrats, ha quedat provada la manca de mesures adequades per a garantir la seguretat de les dades, de manera que confirma la sanció que va imposar per això l'Agència de Protecció de Dades.