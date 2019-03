El Govern central aprova el registre horari en les empreses i el subsidi per a aturats als 52 anys

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un decret llei que rebaixa de 55 a 52 anys l'edat perquè els aturats cobrin el subsidi i obliga les empreses a tenir un registre horari de la jornada.









La persona que sol·liciti el subsidi ha de tenir uns ingressos inferiors mensuals del 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), de manera que no ha de sobrepassar els 675 euros mensuals. Segons els càlculs del Govern, unes 115.000 persones es poden beneficiar d'aquesta mesura.





La recuperació del subsidi per a majors de 52 anys era una de les qüestions que havien quedat en l'aire després de la no aprovació dels Pressupostos de 2019 i la convocatòria d'eleccions generals. Fins a l'any 2012, l'edat per demanar aquest subsidi era de 52 anys. Amb la reforma laboral del Govern del PP, l'edat d'accés es va pujar als 55 anys.





El subsidi per a majors de 55 anys és un ajut mensual de 430 euros que el treballador en atur cobra fins que arriba l'edat de jubilació que li permet accedir a una pensió contributiva, amb independència de la seva modalitat, el que en la pràctica es tradueix en jubilacions anticipades forçoses i, per tant, en pensions de menor quantia. Aquesta mesura entra en vigor l'endemà de la publicació del Reial decret en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





CONTROL DE JORNADA





El Reial decret modifica l'Estatut dels Treballadors pel que fa al registre de jornada perquè empreses facin un registre diari de l'horari dels seus treballadors, que ha d'incloure l'inici i finalització de la jornada, "sense perjudici de la flexibilitat horària".





L'esborrany estableix que les companyies han de conservar els registres durant quatre anys i que romandran a disposició dels treballadors, sindicats i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Les empreses disposaran de dos mesos des de la publicació del reial decret al BOE per posar en marxa aquesta mesura.