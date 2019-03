El primer ministre de Finlàndia, Juha Sipilä, ha presentat aquest divendres la seva dimissió i la del seu govern després del fracàs de la seva iniciativa de reforma sanitària i passarà a dirigir un govern en funcions fins a les eleccions legislatives del mes vinent amb l'esperança de solucionar la crisi oberta abans que Finlàndia assumeixi, el proper 1 de juliol, la presidència rotatòria de la Unió Europea.





"Soc un home de principis i tenia clar des del primer moment que el principi aquí era "o ho tirem endavant o marxem", ha declarat el primer ministre en una compareixença davant dels mitjans poc després de presentar la seva dimissió.





La dimissió de Sipilä passa fa créixer la llarga llista de fracassos que han protagonitzat els successius governs finlandesos durant l'última dècada per provar d'ajustar el sistema sanitari -- tan ampli en la seva cobertura com costós per a les arques públiques -- en una població que està envellint a una velocitat alarmant.





Sipilä, que ha reiterat durant els últims mesos que els canvis eren "crucials" per equilibrar les finances públiques, ha acabat reconeixent que la reforma sanitària "no es podrà complir durant el mandat actual".





"Per a mí ha suposat una decepció molt gran. Qüestions que eren fonamentals s'han convertit en obstacles i no hi ha hagut temps per fer noves propostes", ha explicat.





La reforma sanitària hauria reduït el creixement anual de la partida de despeses públiques en Seguretat Social i sanitat pública al 0,9 per cent entre el 2019 i el 2029 de l'estimació actual del 2,4 per cent. Es tracta d'un paquet de mesures d'extraordinària envergadura, que el primer ministre s'havia compromès a que fossin aprovades íntegrament, sense deixar-ne cap en l'aire.





Amb tot, l'ara primer ministre en funcions s'ha declarat disposat a seguir com a cap visible del Govern per estabilitzar la situació en les properes setmanes, fins a les eleccions del 14 d'abril. I fins i tot si les eleccions no tenen un resultat clar, Sipilä ha declarat que està disposat a "mantenir-se en el càrrec si les negociacions de govern es perllonguen", fins a l'assumpció de la presidència de la UE al juliol.





Sipilä, en roda de premsa recollida pel 'Hufvudstadsbladet', ha reiterat que la resta de projectes de llei seguiran el recorregut previst al Parlament finlandès i ha llançat un missatge a favor de l'estabilitat política malgrat que la cambra exercirà les seves funcions sense el suport que atorga un executiu en ferm.





"Jo m'he unit a la política per trobar solucions, per crear ocupació, per trencar l'endeutament públic, però sobretot per dur a terme una reforma sanitària; una després de la qual hi ha hagut molt feina, també molts errors, però molta feina", ha explicat.