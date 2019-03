El Govern ha aprovat la distribució territorial del Programa d'Incentius de Mobilitat Eficient i Sostenible (Moves) i Andalusia, Catalunya i la Comunitat de Madrid se situen com les comunitats autònomes que rebran major dotació.





Dels 45 milions d'euros pressupostats per al Programa Moves, Andalusia rebrà 8,09 milions de; 7,3 milions Catalunya i 6.280.000 la Comunitat de Madrid, segons el reial decret aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) i del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.





"El programa Moves és una peça important per fer front a l'increment d'emissions de CO2, promovent un transport sostenible no basat en combustibles fòssils", ha assenyalat la ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del Govern, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





Com a criteri de repartiment territorial, l'Executiu ha pres com a referència el padró municipal de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), entenent que es tracta d'un "referent estretament lligat a la mobilitat".





Aquest criteri va ser consensuat en l'última Conferència Sectorial d'Energia, òrgan de coordinació entre Miteco i les administracions autonòmiques en matèria d'energia, que es va celebrar el passat 25 de febrer a la seu d'aquest Ministeri.





El programa està coordinat per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i serà gestionat per les comunitats i ciutats autònomes, que hauran de realitzar convocatòries en els seus respectius territoris per al repartiment dels imports que els han estat assignats i distribuir les ajudes entre els beneficiaris finals.





Després Andalusia, Catalunya i la Comunitat de Madrid rebran una major dotació la Comunitat Valenciana (6.280.000), Galícia (2,61 milions), Castella i Lleó (2,34 milions a), País Basc (2,12 milions), Canàries (2,03 milions), Castella-la Manxa (1,96 milions), Múrcia (1,42 milions), Aragó (1,26 milions), Balears (a 1,07 milions), Extremadura (1,04 milions) i Astúries (un milió).





Per sota del milió d'euros, estan Navarra, amb 621.520 euros; Cantàbria, amb 560.706 euros; La Rioja, amb 304.734 euros, i les ciutats autònomes Melilla, amb 83.212 euros, i Ceuta, amb 82.091 euros.





El Programa Moves està dirigit a incentivar la compra de vehicles alternatius, la instal·lació infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, el desenvolupament d'incentius per implantar sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures recollides en plans de transport als centre de treball.





Poden ser beneficiaris dels ajuts del Moves professionals autònoms, persones físiques, comunitats de propietaris, empreses privades, entitats locals i les entitats públiques vinculades a elles, així com les administracions de les comunitats autònomes i altres entitats públiques de l'Administració General de l'Estat.





DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES





Els ajuts s'han de distribuir entre un 20% i un 50% per a l'adquisició de vehicles alternatius i entre un 30% i un 60% per a la implantació d'infraestructures de recàrrega (d'aquest últim percentatge, com a mínim el 50% s'ha de destinar a punts de recàrrega ràpida o ultraràpida).





Per la seva banda, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques ha de suposar entre el 5% i el 20% del pressupost assignat i el suport a plans de transport en centres de treball poden comptar des d'un 0% fins a un 10%.





Els imports dels ajuts per a l'adquisició de vehicles oscil·len entre els 700 euros per a motos elèctriques i els 15.000 euros per a la compra de camions i autobusos amb propulsió alternativa. Els ajuts per a la compra de vehicles lleugers elèctrics se situen al voltant dels 5.000 euros.





Així mateix, també s'exigirà a fabricants, importadors de vehicles o punts de venda un descompte mínim de 1.000 euros en la factura, excepte per a les compres de quadricicles i motos.

El Govern ha detallat que els incentius per a vehicles de gas es reserven per a camions i furgons, atès que les alternatives elèctriques no compten amb el suficient desenvolupament.





Pel que fa als punts de recàrrega elèctrica de vehicles elèctrics (públics i privats) i als sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, els ajuts seran d'un 30% o un 40% del cost subvencionable, depenent del tipus de beneficiari, i s'estableix un límit de 100.000 euros.





El Pla Moves també fixa un límit de 200.000 euros d'ajuda per beneficiari per a la implantació de plans de transport als centres de treball amb una ajuda del 50% del cost subvencionable.





La partida de 45 milions va ser consignada a l'IDAE en els Pressupostos de 2018 amb l'objectiu de finançar "actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i impuls a energies alternatives, inclosa la disposició d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics".





Les bases reguladores del programa (aprovades pel Reial Decret 72/2019 que es va publicar el 17 de febrer al BOE) estableixen l'objectiu de dos mesos perquè les comunitats i ciutats autònomes duguin a terme les convocatòries d'ajuts, la resolució definitiva el pagament als destinataris últims del programa.