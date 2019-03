El Festival de Cinema de Venècia ha decidit atorgar el Lleó d'Or 2019 a Julie Andrews en reconeixement a la seva extensa carrera en cinema i televisió. L'estrella de Mary Poppins i Somriures i Llàgrimes recollirà el guardó en la 76ª Edició del Festival, que es celebra del 28 d'agost al 7 de setembre.





Andrews ha acceptat l'honor amb un sentit comunicat dirigit a l'Acadèmia del Festival. "Em sento molt honrada d'haver estat seleccionada com la guanyadora d'aquest any del Lleó d'Or a tota una carrera", ha dit l'actriu.





"El Festival de Cinema de Venècia ha estat reconegut com un dels Festivals de cinema més apreciats del món. Agraeixo a la Biennal per aquest reconeixement a la meva feina i espero estar en aquesta meravellosa ciutat al setembre per a una ocasió tan especial", ha afegit Andrews.





Per la seva banda, el director del Festival, Alberto Barbera, va assenyalar que "des d'una primerenca edat, la senyoreta Andrews es va fer un nom en els musicals de Londres, i més tard a Broadway, demostrant el seu talent com a cantant i escriptora".





"La seva primera pel·lícula a Hollywood, Mary Poppins, li va atorgar l'estatus d'estrella de primer nivell, que després va confirmar amb una altra mítica pel·lícula, Somriures i Llàgrimes. Aquests dos rols la van projectar a la fama del Olimp Internacional, convertint-la en una figura icònica adorada per milions d'espectadors", va afegir en honor al llegat de Julie Andrews.





Barbera també va destacar el gran treball de l'actriu al "no encasellar-se en rols familiars" amb pel·lícules com La americanización de Emily, d'Arthur Hiller, o les moltes pel·lícules dirigides pel seu espòs Blake Edwards, amb qui va formar "una associació artística molt profunda i duradora, un meravellós exemple de devoció humana i professional".





"Aquest Lleó d'Or és el merescut reconeixement d'una extraordinària carrera que ha analitzat admirablement l'èxit popular amb l'ambició artística, sense cedir davant els compromisos fàcils", va sentenciar el director del Festival.





Andrews, que va guanyar un Oscar pel seu debut a Mary Poppins i més tard va ser nominada en dues ocasions per Somriures i llàgrimes i per la seva doble paper en Victor o Victòria, també és una escriptora de gran èxit amb més de 30 llibres a l'esquena i diversos nº1 en les llistes de més venuts de The New York Times.





Els seus últims treballs inclouen posar veu al Kraken d'Aquaman i la sèrie de Netflix Julie's Greenroom, creada conjuntament amb la seva filla.