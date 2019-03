La presentadora de 'Hoy por Hoy' de Cadena Ser, Pepa Bueno, ha secundat la vaga convocada aquest divendres 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona, mentre que, al contrari que l'any passat, Ana Rosa Quintana i Susanna Griso han presentat els seus programes.





Al començament de 'Hoy por Hoy' de Cadena Ser, el periodista Toni Garrido ha destacat que ni Pepa Bueno ni la resta de companyes del programa participaran en ell.





"Es per avui part d'aquest programa. No està Pepa Bueno, tampoc les companyes que cada matí fan possible 'Hoy por Hoy", ha dit Garrido. A més, segons han confirmat fonts de Prisa, cap de les veus femenines de Cadena Ser treballarà.





VAGA A LA PÚBLICA





Per la seva banda, 'La Mañana TVE', que condueix María Casado ha anunciat a través del seu compte de Twitter que no s'emetria el programa d'aquest divendres "amb motiu de la vaga general convocada aquest 8 de març". "Us esperem dilluns que ve amb més actualitat i entreteniment", ha apuntat.





Tampoc s'ha emès el programa 'Corazón' que presenta Anne Igartiburu, segons han informat fonts de RTVE, encara que no han especificat si la presentadora ha fet vaga. RTVE compta amb serveis mínims per als informatius i la programació alternativa en cas que altres programes es vegin afectats per la vaga.





En els informatius, Ana Blanco ha presentat com cada tarda al Telediario de TVE, mentre que a Antena 3, Sandra Golpe no ha presentat el noticiari, igual que Helena Resano, que tampoc ha conduït aquest divendres l'informatiu de migdia de La Sexta. Totes dues han estat substituïdes per companys homes.





LA SEXTA





Per la seva banda, l'estrella de 'Noticias 2' de La Sexta, Cristina Saavedra, ha publicat una foto al seu compte de Twitter en què un rètol amb el text 'Mujer en huelga' i el hashtag '#LasComunicadorasParamos' tapa la pantalla apagada d'un ordinador.





A més, en els programes de la tarda, també ha secundat la vaga la periodista Mamen Mendizábal, presentadora del programa de La Sexta 'Más Vale Tarde'.





ANA ROSA I SUSANA GRISO NO FAN VAGA





Tot i que no ha realitzat vaga, la comunicadora Ana Rosa Quintana ha mostrat en el seu programa una samarreta amb el lema 'Mujeres al poder'. "Volem treball, igualtat i llibertat. Que ningú ens posi sostres no trenqui els nostres somnis. Cada cinc hores es comet una violació, cridem: 'ni una més", ha assenyalat.





En aquest sentit, l'estrella de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha apuntat que algunes faran vagues, altres pararan unes hores i moltes aniran a les manifestacions. "Fem el que fem, totes tenim sobrats motius per alçar la veu", ha defensat. En concret, Griso sí que ha acudit a treballar aquest divendres.





Entre les conductores de programes que no han secundat la vaga, es troben també Sonsoles Ónega que ha presentat com cada dia el programa 'Ya es mediodía' de Telecinco; Carme Chaparro, presentadora de 'Cuatro al día'; i Paz Padilla, presentadora de 'Sálvame' a Telecinco.





A la ràdio no han fet vaga Julia Otero, conductora de 'Julia en la onda', a Onda Cero, ni la periodista Pilar Cisneros, copresentadora del programa 'La Tarde' de la COPE.