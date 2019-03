La vicepresidenta del Govern i ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, que ha acudit a la concentració amb una samarreta amb el lema 'Dones, Iguals i Lliures', ha criticat aquells partits que creien que el feminisme " era cosa de quatre radicals". "Ara estan descol·locats. No estan aquí i no els esperem", ha dit.





En la mateixa línia, ha afegit que "desbarren constantment" perquè, al seu judici, l'any passat "eren feministes transversals i aquest són feministes liberals".





"El feminisme és democràcia, és progressista i és pensament igualitari. Les dretes mai han estat en això i alguns s'ho hauran de mirar", ha sentenciat Calvo.





Per a la vicepresidenta de l'Executiu, les polítiques de Pedro Sánchez han "empoderat a la dona" i ha posat en valor que l'actual Govern és un dels que més dones té al món. "Per fi les dones són les grans protagonistes: el 8M ha arribat per quedar-se i no anem a retrocedir", ha subratllat.





La portaveu del Grup Socialista al Congrés, Adriana Lastra, també ha recordat l'absència del PP a la marxa, assegurant que la formació "no ha participat en manifestacions feministes perquè no creu en el feminisme".





"No és cap novetat. Espero que el PP aprengui que el feminisme mai ha estat còmode. Ara els toca a ells explicar per què pacten amb la ultra dreta que volen fer a les dones ciutadanes de tercera", ha manifestat Lastra, després de criticar directament a Casat per "fer retrocedir" als populars.





Per part de l'Executiva Federal del PSOE també han acudit a la concentració Magdalena Valerio, Beatriz Corredor, Iban García del Blanco, Toni Ferrer, Isaura Leal, Mónica Silvana, Francisco Polo i Maria Jesús Castro. La marxa de Madrid també ha comptat amb la presència de Begoña Gómez, la dona del president del Govern, Pedro Sánchez.





A més, altres membres de la direcció socialista participaran en les concentracions que es van a celebrar en diferents capitals de província.