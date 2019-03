Suspenen les proves d'estimulació cerebral per calmar els empresonats violents

El Centre Penitenciari de Huelva i el Centre Penitenciari de Còrdova van realitzar proves d'estimulació cerebral mitjançant corrents elèctrics alliberades a 41 presos considerats violents per tal de calmar les conductes més agressives.





Segons han informat fonts d'Institucions Penitenciàries, aquest experiment es va realitzar en 2016 al centre penitenciari de Huelva i el 2017 al centre penitenciari. Aquest projecte, autoritzat per l'anterior Govern, ha estat suspès i no tindrà continuïtat fins que coneguin les conclusions d'un informe de salut penitenciària que s'està elaborant.





El tractament va consistir en col·locar-als presos, que van participar de forma voluntària, uns elèctrodes al cap per portar un corrent elèctric suau per estimular els dos hemisferis cerebrals al mateix temps.





Aquest tractament basat en sessions d'estimulació cerebral d'uns 15 minuts de durada i que es va realitzar tant a reus amb delictes de sang com els que no ho tenien com a grup de control-, es va perllongar durant tres dies i després d'aquest temps es va concloure que aquests estímuls van servir per baixar l'agressivitat en paràmetres com violència verbal, violència física, ràbia i hostilitat.





Experts asseguren que l'estimulació cerebral profunda no comporta cap risc seriós per a la salut del pacient







L'estimulació cerebral profunda no comporta cap risc seriós per a la salut del pacient, més enllà dels que pot ocasionar qualsevol procediment mèdic, segons han assegurat la neuròloga de l'equip de neurocirurgians de l'Institut Oliver & Ayats del Centre Mèdic Teknon, Anna Maria Pujol, i el psiquiatre de l'Hospital La Llum de Madrid, José Luis Pedreira.





Aquest tractament quirúrgic, utilitzat des de fa 25 anys en la malaltia del Parkinson, consisteix a implantar un dispositiu mèdic que envia impulsos elèctrics a punts específics del cervell. "En aquest cas és indiscutible la seva efectivitat, igual que en certs tipus de distonies o, fins i tot, en algunes formes de depressió", ha asseverat la doctora Anna Maria Pujol.





De fet, el doctor Pedreira ha informat que en els símptomes depressius ha tingut algun tipus d'efecte beneficiós, si bé han estat menys dels esperats i sempre s'han realitzat després del tractament farmacològic. "S'han obtingut millors resultats en depressions lleus", però no són contundents, ha dit.





No obstant això, cap dels doctors ha volgut entrar a valorar aquest treball, recordant que els seus resultats encara no han estat publicats en una revista científica, si bé tots dos han insistit que sigui o no efectiva la teràpia en aquests casos concrets, el que sí és segur és que no comporten cap risc important per a la salut.