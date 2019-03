L'Ajuntament de Barcelona denuncia al bus de "Hazte Oír"

L'Ajuntament de Barcelona ha interposat dues denúncies contra el bus de Hazte Oír, que dilluns va circular per la ciutat catalana amb el lema 'No és violència de gènere, és violència domèstica' i 'Les lleis de gènere discriminen a l'home'.





Fonts municipals han precisat que la primera denúncia contra el bus, que utilitza la figura d'Adolf Hitler -que apareix amb la cara maquillada i el símbol feminista a la gorra-, és per vulnerar l'ordenança de Paisatge Urbà i regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.





L'Ajuntament considera que el bus incompleix la normativa que prohibeix missatges publicitaris "que atemptin contra la dignitat de les persones, especialment en allò que fa referència a la infància, la joventut, la dona i els sectors socials més marginats".





Les mateixes fonts recorden que la quantia màxima d'aquesta multa, considerada una infracció molt greu, podria ascendir als 60.000 euros.









Immobilitzar el vehicle





La segona denúncia interposada per l'Ajuntament que lidera l'alcaldessa Ada Colau és per vulnerar l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana, amb una quantia que podria ascendir als 1.125 euros.





A més, en el marc del mateix procediment sancionador, l'Ajuntament ha adoptat mesures cautelars per garantir que el bus estigui immobilitzat i retirat en cas que torni a circular per Barcelona, per incórrer en les infraccions per les que ja ha estat denunciat.