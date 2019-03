Un consum d'alcohol moderat NO protegeix el cor

Un estudi sobre més de 17.000 adults als Estats Units ha demostrat que el consum moderat d'alcohol (entre set i tretze glops per setmana), augmenta considerablement el risc d'hipertensió, el que contrasta amb la creença estesa que aquest consum moderat protegeix la salut del cor.





Alguns estudis previs que s'han associat el consum moderat d'alcohol amb un menor risc d'algunes formes de malaltia cardíaca. Però la majoria d'aquests estudis no han avaluat la pressió arterial alta entre els bevedors moderats. Atès que la hipertensió és un factor de risc important per a l'atac cardíac i l'accident cerebrovascular, el nou estudi qüestiona la idea que el consum moderat d'alcohol beneficia la salut del cor.





"Crec que aquest serà un punt d'inflexió per a la pràctica clínica, així com per a futures polítiques d'investigació, educació i salut pública relacionades amb el consum d'alcohol -explica Amer Aladin, becari de cardiologia de l'Wake Forest Baptist Health, a Winston-Salem (EUA) i autor principal de l'estudi-. És el primer estudi que mostra que tant el consum d'alcohol elevat com el moderat poden augmentar la hipertensió ".





Segons els investigadors, l'impacte de l'alcohol en la pressió arterial podria ser degut a una varietat de factors. A causa de que l'alcohol augmenta la gana i, en si mateix, és alt en calories, beure sovint condueix a una major ingesta calòrica en general. Les activitats de l'alcohol en el cervell i el fetge també podrien contribuir a l'augment de la pressió arterial.









Les dades per a la investigació, presentada a la 68a Sessió Científica Anual de l'American College of Cardiology, es van obtenir de l'Estudi Nacional d'Examen de Salut i Nutrició (NHANES, per les sigles en anglès), un gran estudi de dècades dirigit pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties. Específicament, els investigadors van analitzar dades de 17.059 adults dels EUA que es van inscriure en l'estudi NHANES entre 1988 i 1994, la fase que es considera amb dades més completes i representatius de la població nord-americana.





Els investigadors van dividir els participants en tres grups: els que mai bevien alcohol, els que prenien de 7 a 13 glops per setmana (bevedors moderats) i els que prenien 14 o més glops per setmana (bevedors intensos). Van avaluar la hipertensió d'acord amb la guia de pressió arterial alta ACC / AHA de 2017, que definia la hipertensió de la Etapa 1 com tenir pressió arterial sistòlica entre 130-139 o pressió diastòlica entre 80-89, i la hipertensió de la Etapa 2 com pressió sistòlica per sobre de 140 o pressió diastòlica per sobre de 90.





En comparació amb aquells que mai van beure, els bevedors moderats tenien 53 per cent més probabilitats de tenir hipertensió en etapa 1 i el doble de probabilitats de tenir hipertensió en etapa 2. El patró entre els bevedors pesats era encara més pronunciat; en comparació amb aquells que mai van beure, els bevedors de begudes alcohòliques tenien 69 per cent més probabilitats de tenir hipertensió en etapa 1 i 2.4 vegades més probabilitats de tenir hipertensió en etapa 2. En general, la pressió arterial mitjana va ser d'aproximadament 109/67 mmHg entre els no bevedors, 128/79 mmHg entre els bevedors moderats i 153/82 mmHg entre els bevedors pesats.





En la seva anàlisi, els investigadors van ajustar l'edat, el sexe, la raça, l'ingrés i el risc cardiovascular per separar els efectes del consum d'alcohol d'altres factors amb vincles coneguts amb la hipertensió.





L'autor de l'estudi assegura que la gran grandària de la mostra probablement ajudi a explicar per què les troballes semblen contrastar amb els estudis previs en aquesta àrea, ja que les investigacions que involucren menys participants o només un centre mèdic no tindrien el mateix poder estadístic que un que utilitza un conjunt de dades nacional gran com NHANES.





"Aquest estudi no només és gran sinó també divers en termes de raça i gènere -assenyala Aladin-. Els resultats són molt informatius per a futures investigacions i pràctiques. Si està bevent una quantitat moderada o gran d'alcohol, demani-li al seu metge que li controli la pressió arterial en cada visita i que l'ajudi a reduir el seu consum d'alcohol i també a deixar de fumar ".





Els investigadors no van trobar cap diferència significativa en la pressió arterial i el consum d'alcohol per gènere o antecedents ètnics. Planegen seguir analitzant les dades per conèixer com els factors demogràfics poden influir en la relació entre el consum d'alcohol i la pressió arterial alta.