Puigdemont s'imposa al capdavant del PdeCAT per a les europees i selecciona als seus fidels pel Congrés

Finalment, i l expresident de la Gerneralitat Carles Puigdemont encapçalarà la llista de JxCat a les eleccions europees del 26 de maig, ha anunciat la consellera de Presidència, Elsa Artadi.

Puigdemont ha aconseguit doblegar les llistes i farà front a Junqueras per les europees.





En roda de premsa aquest diumenge, Artadi ha anunciat aquesta decisió després de la reunió del grup parlamentari de JxCat i del Consell Nacional extraordinari del PDeCAT, que han acordat concórrer a aquestes eleccions sota les sigles de JxCat.





L'expresident Puigdemont, que resideix a Waterloo, rellevarà Ramon Tremosa com a líder del PDeCAT al Parlament Europeu, i que ara ocuparà el quart lloc de JxCat al Congrés per Barcelona.





A més, l'expresident català ha col·locat als seus fidels a les llistes per al Congrés, on seran cap de cartell dels presos Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull i el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas.













Per la seva banda, a consellera de Presidència, Elsa Artadi, serà la candidata número dos d'JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, la llista està liderada per l'exconseller Joaquim Forn, empresonat pel procés independentista.





Fonts consultades han cofirmat que Artadi anirà en el segon lloc, seguida per l'exconsellera Neus Munté, que ocuparà la tercera posició.





El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha informat d'aquesta situació al Consell Nacional extraordinari, que s'ha celebrat aquest diumenge per decidir les llistes del partit als pròxims comicis.





ANTECEDENTS





Carles Puigdemont va assistir fa uns dies a una exposició de la Plataforma per la Llengua al Parlament Europeu a Brussel·les gràcies a Ralph Packet, dirigent del partit nacionalista de la regió de Flandes a Bèlgica. Per això, alts càrrecs de la delegació espanyola al país, apunten que Puigdemont, al costat de Packet, està planejant presentar a la llista independentista belga del partit N-VA per aconseguir un escó d'eurodiputat belga.





La campanya del jove Packet (28 anys d'edat) per la promoció de la independència de Flandes de Bèlgica, ha fet que ell i Puigdemont tinguin una molt bona relació. L'expresident ha aprofitat tot aquest any gairebé i mig que porta al país per estrènyer llaços amb partits independentistes d'Europa, com en aquest cas amb N-VA.









A falta de tan sols dos mesos per a les eleccions europees, Packet i Puigdemont estan col·laborant per encoratjar als independentistes d'altres països d'Europa i aconseguir que el d'Amer (Girona) aconsegueixi un escó europeu sense haver de passar per Espanya. Per això, s'espera que tots dos liderin les llistes del N-VA per a les eleccions europees i integrar-se al Parlament.





Aquesta opció solucionaria el problema que Puigdemont està obligat a presentar-se davant la Junta Electoral Central de Madrid si vol ser cap de llista del PDeCAT per a les europees, amb el risc de ser detingut.





Aquest canvi de guió serà exposat pels independentistes catalans com un èxit per a l'externalització del 'Procés', objectiu del PDeCAT i d'ERC des de fa 5 anys.