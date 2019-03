Hi ha relació entre l'augment del populisme a Europa i la desconfiança cap a les vacunes

Una nova investigació realitzada per la Universitat Queen Mary de Londres (Regne Unit) ha revelat que hi ha una associació "significativa" entre l'augment del populisme a tot Europa i el nivell de desconfiança al voltant de les vacunes.





L'autor principal de l'estudi, el doctor Jonathan Kennedy explica que "sembla probable que el populisme científic sigui impulsat per sentiments similars al populisme polític, per exemple, una profunda desconfiança cap a les elits i els experts per part de la població marginada i desposseïda. Fins i tot quan els programes milloren objectivament la salut de les poblacions seleccionades, les comunitats que no confien en elits i experts poden veure sota sospita. en el cas de les vacunes -afegeix-, la desconfiança se centra en els experts de salut pública i les companyies farmacèutiques ".





L'estudi, publicat al 'European Journal of Public Health', va analitzar les dades a nivell nacional de 14 països europeus. Aquestes dades van incloure el percentatge de persones en un país que van votar pels partits populistes en les eleccions al Parlament Europeu de 2014 i el percentatge de persones en un país que creuen que les vacunes no són importants, segures i / o eficaços, segons les dades del Projecte de Confiança en les Vacunes de 2015.





L'anàlisi va trobar una associació positiva altament significativa entre el percentatge de persones a cada país que va votar pels partits populistes i el percentatge que creu que les vacunes no són importants ni efectives.









La professora Sophie Harman, experta en polítiques de salut global de l'Escola de Política i Relacions Internacionals de Queen Mary, que no va participar en la investigació, ha comentat: "Igual que les restriccions als drets reproductius, la retòrica contra la vacunació ha estat durant molt temps el canari a la mina de carbó per al populisme ".





En l'article d'investigació, el doctor Kennedy escriu que la desconfiança en la vacuna moderna generalment es remunta al ja retirat article de 'The Lancet' d'Andrew Wakefield el 1998, que afirmava un vincle entre la vacunació amb el xarampió, les galteres i la rubèola (triple vírica) i l'autisme.





Les taxes de vacunació amb la triple vírica al Regne Unit van disminuir del 92 per cent en 1995 a un mínim del 79 per cent el 2003, molt per sota de la taxa del 95 per cent necessària per aconseguir la immunitat col·lectiva. Els casos confirmats de xarampió a Anglaterra i Gal·les van augmentar de 56 l'any 1998 a 1370 a 2008.





Wakefield va ser exclòs del registre mèdic del Regne Unit i l'estudi de 'The Lancet' va ser retierdo. No obstant això, les seves idees segueixen sent influents i se citen com una raó per la qual els casos de xarampió han augmentat a Europa en els últims anys.





Hi ha evidència anecdòtica addicional que suggereix una connexió entre l'augment dels polítics i moviments polítics populistes a Europa occidental i l'augment dels nivells de vacil·lació de vacunes, escriu Kennedy.





L'exemple més destacat és Itàlia. El Moviment Cinc Estrelles ha expressat la seva preocupació per la seguretat de la vacuna i el vincle entre la triple vírica i l'autisme. S'argumenta que aquestes preocupacions van causar que la cobertura d'aquesta vacunació caigués del 90 per cent en 2013 al 85 per cent en 2016, i va donar lloc a un augment en els casos de xarampió de 840 el 2016 a 5.000 en 2017.





Malgrat això, la cambra alta del Parlament italià, reforçada per representants recentment elegits del Moviment Cinc Estrelles i la Lliga Nord, recentment va aprovar una llei per derogar la legislació que fa que les vacunes siguin obligatòries per als nens que es matriculen en escoles estatals .





A França, el Front Nacional, de dreta, també ha expressat la seva preocupació per la seguretat de les vacunes i les lleis que les fan obligatòries per als nens, mentre a Grècia, el govern d'esquerra de Syriza va proposar que els pares poguessin optar per no vacunar els seus fills.





Si bé el UKIP no ha expressat preocupacions similars al Regne Unit, una enquesta realitzada per Mori va mostrar que els seus votants tenien una probabilitat gairebé cinc vegades més gran que la població en general de creure que la triple vírica no és segura.





Pel que fa als Estats Units, Donald Trump es va reunir amb reconeguts activistes contra la vacunació, inclòs Wakefield, i va expressar simpatia per les seves idees. Per exemple, el 2014, va tuitejar: "Un nen petit sa va al metge, rep una injecció massiva de moltes vacunes, no se sent bé i canvia: AUTISME! Molts casos!".





El doctor Kennedy afegeix: "La desconfiança sobre les vacunes serà difícil de resoldre si no és que s'aborden les causes subjacents del populisme, un sistema econòmic injust i un sistema polític no representatiu".