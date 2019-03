Vols controlar la hipertensió? Dorm la migdiada cada dia

Les persones que fan la migdiada de migdia tenien més probabilitats d'aconseguir una notable disminució de la pressió arterial en comparació amb les que no ho fan, segons una nova investigació presentada a la 68a Sessió Científica Anual del Col·legi Americà de Cardiologia.





"El somni del migdia sembla disminuir els nivells de pressió arterial en la mateixa magnitud que altres canvis en l'estil de vida, com la reducció de la sal i l'alcohol, que poden reduir els nivells de pressió arterial entre 3 i 5 mm Hg" , explica Manolis Kallistratos, cardiòleg de l'Asklepieion General Hospital de Voula (Grècia), i un dels coautors de l'estudi, mentre un medicament antihipertensiu de dosi baixa generalment disminueix els nivells de pressió arterial entre 5 i 7 mmHg de mitjana.





En general, fer una migdiada durant el dia es va associar amb una caiguda mitjana de 5 mmHg en la pressió arterial, el que, segons els investigadors, està a l'una amb el que s'esperaria d'altres intervencions ja conegudes per disminuir la pressió arterial . A més, per cada 60 minuts de son en la meitat del dia, la pressió arterial sistòlica mitjana de 24 hores va disminuir en 3 mmHg.





"Aquestes troballes són importants perquè una caiguda en la pressió arterial de tan sols 2 mm Hg pot reduir el risc d'esdeveniments cardiovasculars com un atac al cor fins a un 10 per cent" -explica Kallistratos-. Segons els nostres troballes, si algú té el luxe de prendre una migdiada durant el dia, també pot tenir beneficis per a la pressió arterial alta. la migdiada es pot adoptar fàcilment i en general no costa res ".





Aquest és el primer estudi que avalua prospectivament l'efecte de la son al migdia sobre els nivells de pressió arterial en persones la pressió arterial està raonablement controlada, segons els investigadors. El mateix equip d'investigació va descobrir prèviament que les migdiades estaven associades amb una reducció dels nivells de pressió arterial i que es prescrivien menys medicaments antihipertensius entre les persones amb lectures de pressió arterial molt altes.





"Com més alts siguin els nivells de pressió arterial, més pronunciat serà l'esforç per disminuir-lo. En incloure a persones amb una pressió arterial relativament ben controlada, podem sentir-nos més segurs que qualsevol diferència significativa en les lectures de la pressió arterial probablement es degui a la migdiada ", afegeix el cardiòleg.





L'estudi va incloure a 212 persones amb una pressió arterial mitjana de 129,9 mm Hg. De mitjana tenien 62 anys i poc més de la meitat eren dones. Aproximadament 1 de cada 4 participants eren fumadors i / o tenien diabetis tipus 2. Els grups van ser similars pel que fa als factors de risc per a malalties del cor, excepte que hi havia més fumadors en el grup de migdiada.





Els investigadors van avaluar i registrar la pressió arterial durant 24 hores consecutives, el temps de migdiada (la durada mitjana va ser de 49 minuts), els hàbits d'estil de vida (per exemple, el consum d'alcohol, cafè i sal, els nivells d'activitat física) i la velocitat de l'ona del pols, una mesura de rigidesa en les artèries. Els participants van usar un monitor ambulatori de pressió arterial per mesurar i fer un seguiment a intervals regulars durant la vida diària de rutina, en lloc de només una vegada a la clínica.





En les seves anàlisis, els investigadors van ajustar els factors coneguts per influir en els nivells de pressió arterial, inclosos l'edat, el sexe, l'estil de vida i els medicaments. No hi va haver diferències pel que fa al nombre de medicaments antihipertensius presos entre els dos grups, i les proves de velocitat d'ona de pols i ecocardiogrames també van ser similars.





En general, la pressió arterial sistòlica mitjana de 24 hores va ser 5,3 mmHg més baixa entre els que van prendre una migdiada en comparació amb els que no ho van fer (127,6 mmHg enfront de 132,9 mm Hg). En observar els dos números de pressió arterial, les persones que dormien durant el dia van tenir lectures més favorables (128,7 / 76,2 versus 134,5 / 79,5 mmHg). També semblava haver-hi una relació lineal directa entre el temps adormit i la pressió arterial: per cada hora de migdiada, la pressió arterial sistòlica mitjana de 24 hores va disminuir en 3 mmHg.





"Òbviament, no volem encoratjar les persones a dormir durant hores durant el dia, però per altra banda, no han de sentir-se culpables si poden prendre una migdiada curta, donats els possibles beneficis per a la salut -previsa Kallistratos-. Encara que tots dos grups estaven rebent la mateixa quantitat de medicaments i la pressió arterial estava ben controlada, seguia havent-hi una disminució significativa en la pressió arterial entre els quals dormien durant el migdia ".





Els investigadors expliquen que les troballes es veuen reforçats encara més perquè els pacients tenien taxes de pressió arterial d'immersió similars durant la nit (caigudes naturals durant el son nocturn), el que significa que qualsevol reducció en la pressió arterial ambulatòria estava dissociada d'aquest fenomen i donen més confiança que les reduccions en la pressió arterial ambulatòria podrien ser causa de la migdiada durant el dia.





No obstant això, assenyalen que es necessita més investigació per validar aquests resultats. Tot i que està fora de l'abast d'aquest estudi, els investigadors creuen que es pot especular que, juntament amb la dieta mediterrània saludable per al cor d'aquesta regió, l'acceptació cultural de la migdiada del migdia també pot tenir un paper en el perfil més saludable que s'observa en aquestes poblacions.