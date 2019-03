A judici els detinguts per un mort al pantà de Boadella a Girona

Els tres detinguts per la seva presumpta implicació en la mort d'un home a Terrades (Girona) el 24 de novembre de 2018, el cos del qual va aparèixer mig submergit al Pantà de Boadella, van passar a disposició judicial aquest dissabte a la tarda.





En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que el Jutjat d'Instrucció 1 de Granollers (Barcelona), en funcions de guàrdia, ha rebut als tres detinguts -un pare i dos fills- en relació amb la mort d'un home al pantà de Boadella.





Es van realitzar els interrogatoris, on cada un va contestar únicament al seu respectiu advocat, i el magistrat va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per al pare, i llibertat provisional, retirada de passaport, prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques davant l'autoritat judicial per als dos fills.





La causa està oberta pels delictes d'homicidi o assassinat i encobriment i el Jutjat d'Instrucció 1 de Figueres (Girona) és qui investiga els fets.









Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona van detenir dimecres a aquestes tres persones.





En un comunicat, la policia catalana va recordar que els fets es remunten a finals de l'any passat quan van rebre l'avís que unes persones havien localitzat un cos parcialment submergit en l'aigua del Pantà de Darnius Boadella.





Llavors, al lloc dels fets es van desplaçar diverses dotacions policials que van determinar que el cadàver, que era el d'un home d'uns 50 anys, presentava senyals de violència.