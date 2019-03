Els partits contracten empreses de 'microtargeting' per influir en els votants

Els partits polítics han contractat empreses especialitzades en 'microtargeting' per influir en els votants de cara a les eleccions generals del 28 d'abril i als comicis municipals, autonòmics i europeus del 26 de maig.









L'objectiu és fer més efectiu el missatge i, per això, preveuen conèixer millor les dades dels ciutadans en campanya.





Fins ara, la forma més comuna d'identificar segments de població era acudir al cens electoral. Amb les noves tècniques de 'big data' es poden creuar les dades recollides.





Per recollir dades, els partits o les consultores poden accedir a fonts de domini públic, com el padró, el cadastre o un aparcament municipal. Amb aquesta informació, poden elaborar perfils segmentats.





Una altra forma d'obtenir dades es troba en les polítiques de privacitat de les pàgines web que els usuaris accepten en navegar per elles.





Una tercera via és que els afiliats d'un partit accedeixin a cedir la seva informació, a través d'una signatura en un formulari.





Amb aquesta informació, poden elaborar perfils més precisos i incidir millor sobre ells en campanya electoral. Així, coneixen on hi ha més preocupació per l'atur juvenil, per exemple, o on rebutgen una o altra mesura.





No és legal enviar publicitat personalitzada per correu perquè les formacions polítiques no poden conèixer els noms, cognoms i adreça postal, però a través de les xarxes socials es poden segmentar els anuncis perquè arribin a les franges d'edat o lloc de residència més interessades.