Una nova enquesta acusa la caiguda del centredreta

El bloc de l'anomenat centredreta amb PP, Ciutadans i Vox cauria en les eleccions generals del 28 de març, mentre que el PSOE de Pedro Sánchez podria governar amb el suport d'Unidos Podemos i independentistes bascos i catalans.









Així ho indica una enquesta realitzada per GAD3 per al diari 'ABC', segons la qual els socialistes mantenen la tendència a l'alça.





El PSOE podria reeditar el mateix pacte que el va portar al Govern el juny de 2018, però amb més força encara.





Els socialistes registren un 30,6 per cent d'estimació de vot, 1,7 punts més que en el baròmetre de febrer.





Serien 134 diputats, els mateixos que va aconseguir el PP a les eleccions de juny de 2016, als quals va sumar els dos d'UPN i un altre més de Fòrum Astúries.





Al PP creuen que hi ha un efecte Andalusia, pel pacte que va aconseguir amb Ciutadans i Vox en aquesta Comunitat per arribar al poder per primera vegada, un acord de la dreta que va mobilitzar el votant d'esquerra a tot Espanya.





La pujada del PSOE és simultània al declivi d'Unidos Podemos, que només aconseguiria 30 diputats, amb un 11,8 per cent de vot.