Puigdemont es carrega l'exConvergència "moderada"

La batalla per controlar les llistes electorals a les properes eleccions generals, europees i municipals per part del conglomerat dels convergents representats pel PDeCAT, però que concorreran als comicis com JxCat més els afins a Puigdemont, ha estat guanyada per golejada pel fugit a Brussel·les. A més, perquè no hi hagi dubtes, s'ha triat així mateix com a cap de llista al Parlament Europeu per tal de continuar amb la seva campanya d'internacionalitzar el conflicte, fer la punyeta als seus companys i de pas aconseguir més vots que Oriol Junqueras per demostrar-li que ell és el segon Messies que portarà el seu poble fins a les portes Parlament, però que no ocuparà el seu seient. Puigdemont és la vanitat elevada al setè cel. "Per als vanitosos tots els altres homes són admiradors", deia Antoine de Saint-Exupéry.





El dolent de l'assumpte és que, encara que aconsegueixi els vots necessaris, no podrà ocupar l'escó sense venir a Espanya a recollir la seva acta, el que deixarà geperut a altres dels seus col·locats en les llistes, si no presenten després la seva renúncia i pugui entrar el següent de la llista. Del que es tracta és de seguir ensenyant múscul, de promocionar els seus, que no tenen experiència política i són uns talibans de cura, i deixar a la cuneta als altres, els més preparats i amb experiència. Puigdemont no perdona els que no han defensat les seves tesis surrealistes.





Els primers llocs de les llistes estan copats per polítics empresonats o fugits, a excepció dels que ja no són amics seus. Els caps de llista seran els presos Jordi Sànchez (Barcelona) seguit de la fins ara consellera Borràs, JordiTurull (Lleida), Josep Rull (Tarragona), Ferran Bel, l'advocat de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas (Girona), Xuclà anirà de quart , Joaquim Forn serà alcaldable per Barcelona, seguit per Elsa Artadi i Neus Munté. L'exconseller Lluís Puig, fugit de la justícia espanyola, es presenta pel Senat.





El fins ara portaveu al Congrés Carles Campuzano, que ha realitzat un gran treball però no és de la seva "colla", podria anar de número cinc, sense possibilitats de sortir, segons les en comptes. Un gran valor que perd la sopa de lletres del partit de l'expresident Pujol i la seva família.





Quina és l'estratègia de Puigdemont en la confecció de les llistes? Crear un eix Madrid, Barcelona i la seva seu de la República imaginària que és Waterloo coordinat directament per ell, sense tenir oposició. A Campuzano no li perdona les seves bones relacions amb el PSOE i la seva voluntat de voler donar suport als pressupostos del Govern de Sánchez, encara que al final no va ser així.





El fugit pretén tenir controlat al grup parlamentari que surti a les eleccions del 28-A, i que adoptin una postura més dura i, en la seva línia de fustigar el govern que surti, encara que segons les enquestes, els resultats no són gens bons.





Les conclusions que es poden extreure del que està succeint és que els moderats de l'exConvergència no han sabut parar-li els peus a Puigdemont, que s'ha fet amb el poder absolut del partit des de Waterloo, sense que els que estan ara al capdavant del partit hagin estat capaços de parar-los els peus en aquesta cursa suïcida per guanyar-li al seu rival polític, convertit en enemic mortal que és Oriol Junqueras.





Ni la bruixa Lola hagués predit la transformació ideològica que ha patit el partit de Jordi Pujol. Qui ho ha vist i qui el veu!