La Fundació Bancària 'La Caixa' va destinar 43,6 milions a projectes socials locals el 2018

La Fundació Bancària 'La Caixa' va dedicar 43,6 milions d'euros a donar suport a projectes socials locals en 2018, amb projectes "de petita envergadura però de gran calat" en els territoris en què opera l'entitat bancària.









En un comunicat aquest dilluns, la fundació ha informat que la xarxa d'oficines de CaixaBank ha detectat "les necessitats socials" en els territoris on operen i han canalitzat allà una part de la seva inversió social.





Aquests recursos es van destinar a programes relacionats amb malalties, discapacitat o addiccions -un 37% del pressupost-, a entitats que lluiten contra la pobresa -un 30% -, programes sobre immigració i marginació social -un 12% -, i sobre inserció laboral -un 5% -.





El 15% restant es va dedicar a altres activitats com programes de cultura i educació -un 9% -, activitats lúdiques per a gent gran i menors -un 6% -, així com de ciència, medi ambient i investigació -1% -.