El 11,4% de les ofertes laborals que s'han fet a Barcelona entre setembre i novembre de 2018 han estat per a professionals digitals, fet que suposa un creixement del 40% respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que els treballadors disponibles amb aquest perfil ha augmentat en un 7,5% a finals d'any.





Aquesta és una de les conclusions de l'informe 'Digital Talent Overview 2019', que ha estat elaborat per la Barcelona Digital Talent, aliança publicoprivada integrada per la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), Barcelona Tech City, 22 @ Network i Foment del Treball.





Aquests creixements percentuals es tradueixen en que per cada oferta de treball de professionals digitals s'han registrat 17 candidats, que es contraposen als 37 que s'han presentat per a llocs que no són d'aquest sector.





En aquest sentit, el director de Talent Digital a la MWCapital, Jordi Arrufí, ha alertat de la "bretxa" que s'està produint entre oferta i demanda en el sector tecnològic de Barcelona, en el qual durant aquests tres mesos es van publicar unes 4.000 ofertes de treball digitals, que es van sumar als 67.720 professionals que ja emprava el 2018 i que representen el 5,3% del total.





No obstant això, Arrufí ha remarcat que aquesta discontinuïtat es repeteix en el conjunt dels països europeus, on es calcula que es necessitaran a 900.000 professionals d'aquest tipus per a l'any 2020.





A la presentació també ha participat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que ha subratllat que l'estudi evidencia que "hi ha molta feina per fer" per potenciar aquest talent digital en l'ecosistema barceloní.





Sánchez Llibre ha defensat que s'ha d'implicar "a tots els actors" per aconseguir superar aquesta bretxa digital, des de les pròpies empreses del sector tecnològic fins a les administracions públiques.





EL 30%, INTERNACIONAL





L'informe també assenyala que el 30% dels professionals digitals que treballen a Barcelona prové de fora del seu àmbit metropolità, sobretot, de Londres i Madrid, però també de París, Varsòvia i Dublín.





Les macrodades és la tecnologia que acapara més de la meitat dels treballadors que vénen de fora de la ciutat, amb el 58,7%, seguida de la ciberseguretat amb el 42,67%.





MESURES





Barcelona Digital Talent ha proposat com a línies d'actuació per revertir aquesta bretxa digital el foment del reciclatge del talent no tecnològic amb, per exemple, cursos de curta durada per adoptar les competències que el mercat necessita i desenvolupar talent local en el curt termini, i atraure professionals internacionals amb polítiques "actives i decidides" de captació.





Ha agregat com "receptes" per superar aquesta desigualtat, segons Arrufí, utilitzar les macrodades per conèixer l'estat del talent digital en temps real i les necessitats del mercat, adaptar la formació prenent aquesta informació i comptar amb el suport de les escoles.





Arrufí també ha indicat els sous que s'ofereixen per a aquests treballs com una qüestió a analitzar: a Barcelona es paga menys que en altres centres tecnològics --dos vegades menys de mitjana que a Londres--, el que pot incidir en el fet que sigui una ciutat menys atractiva perquè els professionals vinguin, però alhora es fomenta que a les empreses sí que els resulti convenient instal·lar-se aquí.