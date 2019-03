L'11-M, una ferida sense tancar: l'homenatge del tràgic atemptat no aconsegueix unir els polítics

L'11 de març és una data que no passa, una cita que encara ens fa mal i ens recorda un dels episodis més negres de la història recent d'Espanya. Malgrat que els atemptats als trens de Madrid es van cometre fa quinze anys, les ferides d'aquella tragèdia segueixen sense tancar.





Prova d'això és la falta de sintonia entre els líders polítics que avui han homenatjat per separat a les víctimes d'aquells atemptats. D'una banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut recordar que tal dia com avui el 2004 "el terror, la barbàrie i la desraó va colpejar a Espanya".





"Va ser l'atemptat més tràgic de la nostra història. Avui i sempre, les seves víctimes, les que ens van arrabassar i les que viuen cada dia amb el dolor del record, estan en la nostra memòria. No us oblidem", afegeix el president del Govern central en un apunt al seu perfil personal.





A diferència de la resta d'actes que han tingut lloc en la jornada d'avui, --organitzats per l'Ajuntament de Madrid, la Comunitat o associacions de víctimes--, el d'aquesta tarda a la plaça de Daoiz i Velarde ha estat l'únic organitzat per l'Executiu d'Espanya. A l'acte han acudit, a més del president, els presidents del Congrés i Senat, Ana Pastor i Pío García Escudero, la vicepresidenta, Carmen Calvo, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, la alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, i altres altes autoritats de l'Estat.





RIVERA I CASADO AL BOSC DEL RETIRO





El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha advocat en el Bosc del Retiro per que en el futur els atemptats de l'11 de març de 2004 es commemorin amb un "acte d'unitat nacional", i ha demanat a tots els partits polítics que estiguin units perquè davant del terrorisme "no valen discrepàncies i divisions". No obstant això, ell mateix no ha participat de l'acte del Govern espanyol a la plaça de Daois i Velarde.





A l'acte també ha acudit el líder del Partit Popular, Pablo Casado, que ha demanat que es desclassifiqui qualsevol informació sobre l'11 de març i que es "arribi a la veritat si algú l'oculta o intenta mercadejar amb ella". Al seu entendre, les víctimes "mereixen saber tota la veritat".





L'AVT PARLA DE "CAS OBERT"





Aquest acte, organitzat cada any per l'Associació de Víctimes del Terrorisme al Bosc del Record del parc del Retiro, no ha comptat amb la presència de cap membre del PSOE. La presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), Maite Araluce, ha demanat respecte per al record de les víctimes de l'11-M, un atemptat que per a aquesta associació "segueix sent un cas obert", i ha assenyalat que no consentiran que alguns "es permetin el luxe de fer xantatge a l'Estat amb suposades revelacions sobre el major atemptat de la història d'Europa".





"Que es faci tot el possible per resoldre els atemptats l'autoria material ha quedat impune o que encara tinguin responsabilitats penals pendents de depurar", ha assenyalat Araluce, afegint que això és vàlid per a ETA i altres grups terroristes "o fins i tot el propi atemptat de l' 11 de març, que per a nosaltres segueix sent un cas obert".





Les paraules de Araluce arriben després que el comissari José Manuel Villarejo defensés que existeixen llacunes en l'autoria de l'11-M, relacionant amb l'atemptat al Marroc i França.





ALMEIDA (PP) ABANDONA UN ACTE





El candidat del PP a l'Ajuntament de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha abandonat l'homenatge convocat per l'Associació 11-M Afectats pel Terrorisme a l'estació d'Atocha.





El portaveu del PP a la capital ha acusat el president de l'entitat, Eulogio Paz, de llançar un "torrent d'insults i desqualificacions contra el Partit Popular", els seus simpatitzants i votants.





"Hem de suportar les crítiques, ens agradin o no, però el que no hem de suportar és que es faci una utilització partidista de l'11-M, que es doni una visió esbiaixada i que s'acompanyi d'un torrent d'insults", ha tancat el candidat a l'alcaldia.