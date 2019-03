Bouteflika renuncia al poder. El president algerià ha decidit no presentar-se a un cinquè mandat després que desenes de milers d'algerians es manifestessin durant les últimes setmanes als carrers del territori nacional contra la seva candidatura.





Arran d'aquesta decisió, les eleccions, inicialment programada pel 18 d'abril, han estat posposades pel Govern.









En un missatge a la nació publicat per l'agència oficial APS, la màxima autoritat del país va declarar que les eleccions presidencials tindrien lloc "com a seguiment" d'una conferència nacional "per reformar el sistema polític i redactar una constitució per a finals de 2019.





El primer ministre algerià, Ahmed Ouyahia, també ha renunciat, segons el canal de televisió Ennahar, poc després de l'anunci de la retirada de la candidatura Bouteflika.





Bouteflika, de 82 anys, al poder des de 1999, havia decidit inicialment postular-se per la seva pròpia successió malgrat la seva mala salut, ja que va patir un vessament cerebral el 2013. De fet, Bouteflika va tornar ahir diumenge al seu país des de Ginebra (Suïssa ), on estava hospitalitzat.