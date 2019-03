Juan Sánchez-Calero relleva Borja Prado a la presidència d'Endesa

El consell d'administració d'Endesa ha proposat a Juan Sánchez-Calero per assumir la presidència d'Endesa, rellevant en el càrrec a Borja Prado, que deixarà el lloc a la propera junta d'accionistes després de deu anys al capdavant de l'energètica.





Sánchez-Calero, catedràtic de Dret Mercantil per la Facultat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid, està considerat com un dels experts espanyols més reconeguts en Dret Mercantil en l'àmbit nacional i internacional -especialment en dret mercantil societari, mercats financers i bon govern corporatiu-.





Així mateix, forma part, entre altres, dels consells de direcció, redacció o científics de Thomson Reuters Aranzadi, Revista del Dret de Societats, Revista de Dret Bancari i Borsari, Revista de Dret Mercantil, Revista General de Jurisprudència i Legislació o Rassegna Giuridica dell 'Energia Elettrica.





Ha participat també en tasques prelegislatives en matèries com ara la normativa sobre Oferta Pública d'Adquisició d'Accions o la proposta de Codi Mercantil i posseeix una àmplia trajectòria internacional acreditada, entre altres activitats, per la seva participació a la International Academy Law, Comparative Law, la European Model Company Act (EMCA) o el seu treball com co-director del Màster de Dret dels Negocis Internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat Complutense.





En concret, l'òrgan rector de la companyia ha proposat el nomenament de Juan Sánchez-Calero Guilarte com a conseller independent de l'empresa. Ara, haurà de ser ratificat en la pròxima junta general d'accionistes del proper 12 d'abril i nomenat president de la companyia, ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Sánchez-Calero serà un president no executiu a Endesa, al contrari que fins ara era Prado. El poder executiu en la companyia recaurà així en la seva totalitat sobre l'actual conseller delegat, José Bogas, que va ser renovat en el seu càrrec el passat any.





El passat 19 de febrer, ja es va anunciar el relleu de Prat a la presidència d'Endesa, després de gairebé una dècada al capdavant de la companyia, en la pròxima junta d'accionistes de l'elèctrica.





La italiana Enel, màxim accionista d'Endesa amb un 70,1% del seu capital, ha informat al consell d'administració de la companyia de la seva intenció de proposar una adaptació de la normativa interna a la limitació, per raons de bon govern corporatiu, del període màxim en què una persona pot exercir el càrrec del president de l'elèctrica espanyola. Aquesta modificació suposava així la proposta de no reelecció de Borja Prado com a president d'Endesa.