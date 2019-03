La guerra pel casino d'Andorra entra a la via penal

Genting i Cierco-Partouche, dos dels aspirants al casino, han presentat una querella criminal contra l’assessor del Govern en el concurs, Víctor Tàpies, a qui acusen d’haver treballat amb anterioritat per a la societat que va imposar-se en la licitació: Jocs SA. Els querellants asseguren que Tàpies formava part del projecte inicial de Jocs quan començaven a preparar la candidatura pel casino.









En aquesta tasca, segons informa el Diari d'Andorra, Tàpies formava part de l’expedició de Jocs SA a Viena per mantenir una trobada amb Casinos d’Àustria. El viatge va tenir lloc el novembre del 2015 i en aquell moment els socis del que després seria Jocs SA estaven negociant una candidatura conjunta amb Bomosa. La idea era fer un projecte conjunt sota el paraigua de Casinos d’Àustria, però finalment es va trencar i van acabar en dos aspirants diferents. Bomosa va compartir candidatura amb Casinos d'Àustria i Jocs SA amb la també empresa austríaca Novomatic.





La querella recull que Tàpies va ajudar en la preparació de la candidatura del casino per a Jocs SA i va assessorar activament en la recerca d’un grup internacional amb qui associar-se. I volen que s’aclareixi si va arribar a compaginar aquesta feina amb la tasca del Consell Regulador del Joc (CRAJ). En aquest cas hauria estat assessor, amb secretària inclosa, i hi ha un document que el relaciona amb l’advocat del Govern per a tot el procés, Joan Monegal, ja que als dos se'ls va reenviar l’acord amb el Consell Regulador del Joc. Aquesta és la base de l'acusació, a més d'incidir que Tàpies havia tingut negocis conjunts amb algun dels socis de Jocs SA, com Joan Sauquet.





En el criteri dels querellants, una persona que ha estat una figura clau en una candidatura no pot de cap manera participar en la redacció del plec de bases del concurs.





Els querellants entenen que Tàpies és culpable de corrupció per no haver avisat el Consell Regulador de la seva incompatibilitat. Al mateix temps, però, també consideren culpable l'organisme perquè tenia l'obligació de vetllar perquè les persones que intervinguessin en la concessió no tinguessin relacions amb els aspirants que contaminessin el concurs. També creuen que va intervenir de forma directa en l'avaluació dels candidats perquè va participar activament en la mesa de valoració. Els sorprèn que en cap de les actes actualment facilitades pel Consell Regulador del Joc no hi figura la signatura de Tàpies ni hi consta la seva presència. En la querella es constata el paper al costat de Joan Monegal, l'advocat nomenat pel Consell Regulador del Joc per a tot el procés, i el vincle que hi tenia, ja que es considera que formaven un pack que fusionava els assessoraments tècnics i legals per al concurs.





JOCS SA HO DESMENTEIX





Jocs SA va rebutjar les acusacions que hi ha a la querella contra Víctor Tàpies, ja que l’empresa assegura que l'assessor mai no va treballar per a ells. Jocs SA, segons fonts de la societat, hauria sondejat Tàpies per la possibilitat que s'integrés en el projecte. Diferències de nivell econòmic, segons les mateixes fonts, van fer que al final es desistís de contractar-lo. L'empresa garanteix que cap assessor, col·laborador o membre del CRAJ ha treballat mai per a Jocs SA i que tot és una nova difamació.