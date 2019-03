El Suprem permet al jutge Santi Vidal tornar a la carrera judicial

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha reconegut el dret del jutge i exsenador d'ERC Santi Vidal -inhabilitat per tres anys el 2015 per participar en l'elaboració d'una Constitució per a Catalunya- a reingressar en la carrera judicial. No podrà tornar directament a la seva antiga plaça de l'Audiència de Barcelona sinó que haurà de participar en el primer concurs que convoqui el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per a places de la seva categoria.









Així ho assenyala la resolució donada a conèixer aquest dimarts pel Suprem, que deriva d'una recent sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar l'article de la Llei orgànica del poder judicial que permetia que el CGPJ pogués fer una valoració de la "aptitud" dels jutges que han estat sancionats i demanen el seu reingrés.





L'exsenador de la formació independentista va reconèixer a la fi de 2016 que el Govern de Carles Puigdemont va obtenir de forma il·legal les dades fiscals dels catalans per crear una Hisenda pròpia.





Per aquestes declaracions, el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona va obrir una causa per analitzar el procés independentista a Catalunya, centrant després les seves indagacions en l'organització del referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017, on es troba investigat.





Es dóna la circumstància que Vidal està citat com a testimoni el proper dijous en el judici del procés independentista que se substància en el Tribunal Suprem.