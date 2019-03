L'exconseller Lluís Puig revela que hi havia urnes alternatives per a l'1-O

L'exconseller de la Generalitat Lluís Puig ha revelat aquest dimarts un pla B amb urnes alternatives a les quals es van utilitzar per assegurar que es pogués celebrar l'1-O, publicant en el seu compte d'Instagram una imatge de l'urna alternativa.





En un apunt al seu compte d'Instagram, ha penjat una imatge en la qual es veu el model d'urna que es va utilitzar i un d'alternatiu, que era transparent i amb el símbol de la Generalitat en un costat.





"Sembla que hi havia un pla B, amb urnes de recanvi. Per on estan apareixent?", destaca Puig en un missatge que acompanya la imatge, i afegeix diverses etiquetes, com 'som urnes', 'votar no és delicte', 'tampoc les van trobar' i 'votar no fa mal a ningú'.





Tant Puig com el president de la Generalitat, Quim Torra, retuitegen en els seus comptes de Twitter la notícia de 'Vilaweb' que es fa ressò del missatge de Puig, notícia que afegeix que les urnes que es van usar eren les previstes, mentre que les revelades per Puig són les d'un pla B, "i tot fa pensar que encara hi ha un altre joc, el del pla C".





El diari en línia afegeix que, abans de l'1-O, "de cada un d'aquests jocs hi havia prop de deu mil unitats" preparades per distribuir, el que suma 30.000.