L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, haurà de tornar a Espanya per acatar primer la Constitució espanyola davant la Junta Electoral Central, amb seu al Congrés, per rebre després l'acta d'eurodiputat --si finalment guanya un escó en les properes eleccions europees del 26 de maig--, el que podria implicar la seva detenció abans de gaudir de la immunitat parlamentària que assisteix als eurodiputats.





Així s'estableix en l'article 224.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg), on s'assenyala que "en el termini de cinc dies des de la proclamació, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució davant la Junta Electoral Central".





En aquest procés, i encara que no cal recollir l'acta personalment, sí que obliga a complir en persona el tràmit d'acatament de la Constitució espanyola, segons han assenyalat fonts parlamentàries consultades.





L'acatament és un pas "previ i necessari" per obtenir l'acta, que és "indelegable" i, per tant, s'ha de fer presencialment a Madrid, afegeixen les fonts.





El procés per ocupar un escó al Parlament Europeu es produeix en dues fases i es basa en el que marca la llei electoral nacional, el que en el cas d'Espanya implica que l'acta s'ha de recollir al país, en aquest cas a la Junta Electoral Central.





És la Junta Electoral qui verifica que es compleixen els requisits i valida la llista d'eurodiputats que posteriorment comunica a l'Eurocambra. Després, ja a Brussel·les o Estrasburg, l'eurodiputat reconegut per la Junta Electoral i pel Parlament Europeu ha de fer altres tràmits, com presentar la declaració d'interessos financers i la d'incompatibilitats.





PUIGDEMONT TORNA A PROMETRE QUE TORNARÀ





En una entrevista a Rac1, Puigdemont s'ha compromès aquest dimarts a tornar a Catalunya si és elegit eurodiputat per JxCAT, perquè sosté que la immunitat comença quan es guanyen les eleccions.





No obstant això, la llei especifica que si hi ha diputats electes que no compleixen en "un termini de cinc dies" amb el tràmit d'acatament de la Constitució espanyola, llavors la Junta Electoral Central "ha de declarar vacants els escons corresponents als diputats del Parlament europeu que no haguessin acatat la Constitució".





D'aquesta manera, afegeix la llei, quedarien "suspeses totes les prerrogatives que els puguin correspondre per raó del seu càrrec, tot això fins que es produeixi el acatament".





En qualsevol cas, la immunitat dels eurodiputats que ja han pres possessió del seu escó suposa que no poden ser investigats, detinguts, ni processats per les opinions expressades o els vots per ells emesos.





No obstant això, aquesta protecció no pot invocar-se en cas que un diputat hagi comès un delicte o les autoritats judicials competents alberguen sospites al respecte.





Si les autoritats nacionals pertinents sol·liciten a l'Eurocambra que aixequi la immunitat a un dels seus diputats, la comissió d'Assumptes Jurídics haurà de realitzar un informe que es votarà posteriorment en el ple del Parlament que ha de prendre la decisió final.





L'Eurocambra ha tractat en nombroses ocasions aquest tipus de peticions d'autoritats nacionals i, el més habitual, és que s'accepti aixecar la immunitat, com ha estat, per exemple el cas de l'eurodiputada d'extrema dreta francesa Marine Le Pen o, aquest mateix dimarts, el del seu pare, el fundador del Front Nacional francès, Jean-Marie Le Pen.