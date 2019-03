Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) han aprovat aquest dimarts la primera gran revisió de la llista 'negra' de paradisos fiscals, en què s'ha tornat a incloure a Emirats Àrabs Units, Barbados i Illes Marshall i que està composta ara per 15 jurisdiccions o països diferents.





En concret, formen part de la llista 'negra' Guam, Samoa, Samoa Americana, Trinitat i Tobago, Illes Verges Nord-Americanes, Unió dels Emirats Àrabs Units, Barbados i Illes Marshall. A més, els socis comunitaris s'han inclòs en la llista a set jurisdiccions, que són Aruba, Belize, Bermudes, Fiji, Oman, Vanuatu i Dominica, per no haver complert amb els compromisos que els havien permès fins ara no formar part de tan poc selecte grup.





LLISTES 'GRISES' I LLISTES 'NEGRES'





Per a veure països havien de formar part de la llista de territoris que no es comprometien a adequar les seves legislacions als estàndards europeus, els ministres d'Economia de la Zona Euro van elaborar un procediment de doble via.





D'una banda, es va elaborar una llista 'negra' de països que no volien modificar en cap cas la seva legislació per adequar-la a la Unió Europea, mentre que d'altra es van seleccionar aquelles nacions que sí que havien mostrat la seva voluntat d'efectuar canvis en els seus ordenaments.





Alguns d'aquests països 'grisos' han abraçat els estàndards de bona governança fiscal acordats internacionalment --com Panamà, Uruguai i Corea del Sud--, mentre que altres han passat a formar part de la llista 'negra', com Aruba, Belize, Bermudes, Fiji, Oman, Vanuatu i Dominica.





Aquesta llista 'gris' segueix oberta a examen de les autoritats comunitàries, i actualment està composta per 34 països, com ara el Marroc, Sèrbia, Turquia, Suïssa, Albània, Bòsnia, Costa Rica o Vietnam.





D'altra banda, els ministres de Finances de la UE han reforçat els criteris obligatoris de transparència que han de respectar i s'ha afegit a la llista de països que seran avaluats al llarg de l'any a Rússia, Mèxic i Argentina.





MOSCOVICI: "UN ÈXIT EUROPEU"





El comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, ha destacat que la llista europea de paradisos fiscals és "un veritable èxit europeu" perquè ha tingut un efecte contundent en transparència fiscal i justícia global"." Dotzenes de països han eliminat els seus règims fiscals nocius i els han alineat amb els estàndards internacionals", ha celebrat.





"Els països que no compleixen han estat inclosos en la llista 'negra' i s'hauran d'enfrontar a les conseqüències que això suposa. Estem elevant el llistó de la bona governança fiscal i reduint les oportunitats per abusos fiscals", ha subratllat el francès.