El Manchester City ha activat un pla de compensació per a les víctimes d'abús sexual infantil per part de l'extrenador de les categories inferiors Barry Bennell, que recentment va ser empresonat per als propers 30 anys per múltiples càrrecs d'abús.





El club ha afegit que una investigació independent també ha revelat "serioses acusacions d'abús sexual infantil" per part d'un altre exentrenador del club, John Broome, les presumptes víctimes del qual també seran elegibles per rebre una compensació conforme amb el pla. Broome, que va treballar en el City entre el 1964 i el 1971, va morir el 2010.





El club no ha revelat els detalls econòmics del pla, però els mitjans britànics, inclosa la BBC, asseguren que el City està disposat a oferir milions de lliures en indemnitzacions. Les víctimes dels delictes més greus rebran sumes de sis xifres en concepte de danys i també una disculpa personal de part d'un alt funcionari del club.





"El club reitera la seva sincera simpatia cap a totes les víctimes per les experiències traumàtiques inimaginables que van suportar. Totes les víctimes tenen dret a esperar una protecció completa contra el tipus de dany que van patir per l'abús sexual quan eren nens", ha lamentat el City en un comunicat.