Alerten d'atacs racistes a centres de menors a Catalunya

La 'Plataforma El Racisme ens tanca de migrants i refugiades en Lluita' ha alertat de l'augment d'atacs racistes a centres de menors a Catalunya, sent l'última agressió la d'aquest cap de setmana a Castelldefels.









Segons ha assenyalat en un comunicat en poques setmanes hi ha hagut tres atacs a centres regentats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). "Alguns han estat per part d'individus aïllats, però altres ho han estat per grups nombrosos de joves i veïns dels pobles on estan radicats els centres", sosté.





La plataforma sosté que hi ha una campanya de criminalització de les persones migrades per part d'organitzacions polítiques de dretes que busquen treure un rèdit electoral.





"Es menteix sobre l'augment de la delinqüència, s'explota la por de la població a l'empitjorament de les seves condicions de vida per la previsible crisi econòmica, s'utilitza l'immigrant com a cap de turc, i quan el problema explota i es produeix la violència racista s'encobreix la seva gravetat disfressant de simples baralles entre joves", assegura.





L'entitat considera que les lleis actuals, com la Llei d'Estrangeria, discriminen a l'immigrant i faciliten l'explotació laboral, el que afecta amb especial "crueltat" als menors, que, quan arriben a la majoria d'edat també són víctimes per l'incompliment de la normativa espanyola.





En aquest sentit, argumenten que la llei internacionalment reconeguda exigeix que els menors de 18 anys que emigren no acompanyats siguin tutelats pels respectius estats fins a la seva majoria d'edat i al obtenir-la, l'obtinguin amb tots els seus drets, és a dir amb la residència legal. No obstant això, destaca la Plataforma, Espanya "no compleix aquesta legislació internacional: la quasi totalitat dels menors no tenen papers en accedir a la majoria d'edat".





En aquest marc, els menors se senten "titelles" que van d'un alberg a un altre i no se senten integrats perquè no tenen els mateixos drets que la resta de joves. "Són llançats a la marginalitat social i senten el menyspreu amb que la societat els tracta", conclou el comunicat.