La Fiscalia acusa l'alcalde d'Almacelles (Lleida) de frau contractual

La Fiscalia de Lleida acusa l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibarz (PDeCAT), d'un presumpte delicte de frau contractual contra l'administració pública.









En funció de la documentació intervinguda en el registre de dimarts i de la qual es localitzi al servidor de l'Ajuntament i del Museu Josep Mas Dordal, l'acusació podria incloure malversació o prevaricació, han explicat fonts pròximes al cas.





Per la seva banda, l'advocat de l'alcalde, Marc Molins, ha apuntat que a l'espera de conèixer els detalls -el cas està sota secret de sumari- ell té "absoluta confiança en l'administració de justícia i en la forma de procedir de l'Ajuntament".





L'Ajuntament d'Almacelles ha reobert a les 9.00 hores d'aquest dimecres després d'un escorcoll de la Guàrdia Civil que va durar 16 hores, des de les 8.00 hores de dimarts fins a la mitjanit, en el qual els agents van clonar els servidors de la seu del consistori i del museu Josep Mas Dordal, i es van emportar més de 30 caixes amb documentació d'obres majors i menors, i van fotografiar el fons artístic del museu.





Ibarz, en declaracions als mitjans el dimarts, va afirmar que sospita que l'operació podia obeir a la denúncia d'algun partit polític de l'oposició davant la proximitat de les eleccions, i ha mostrat la seva tranquil·litat amb la investigació, que està sota secret de sumari.





La investigació va començar arran d'una denúncia que va arribar a la Fiscalia Provincial de Lleida, que va iniciar les indagacions al costat de la Guàrdia Civil, i després va presentar una querella al Jutjat d'Instrucció 3 de Lleida.





En 2016, la Fiscalia de Lleida va presentar una querella contra l'alcalde d'Almacelles per presumpta prevaricació, després d'obrir diligències per investigar si a l'Ajuntament hi havia hagut contractacions irregulars com havia denunciat el partit de l'oposició Almacelles Lliure, un procés que encara s'està tramitant.





El PDeCAT governa en solitari a Almacelles i formen l'oposició dos regidors d'ERC, un del PP, un altre del PSC, un Poblem i una regidora d'Almacelles Lliure.