La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) celebrarà durant aquest 2019 l'Any Teresa Pàmies en col·laboració amb la família de la cronista en el centenari del seu naixement amb una sèrie d'activitats encara per tancar, i que tindrà com a objectius principals reordenar la seva obra i reivindicar-la com a "gran escriptora".





Segons ha destacat en roda de premsa aquest dimecres el director de la ILC, Joan-Elies Adell, la seva trajectòria vital mereix un reconeixement, i una redimensió de la seva figura, a l'espera que la commemoració serveixi per posar en ordre la seva obra, després que l'escriptora morís fa set anys.





La commemoració versarà sobre diversos eixos: el seu feminisme, el seu compromís polític social i ètic, la literatura, el periodisme, la memòria històrica, l'autodidactisme, els viatges i la vellesa i mort, a més de la construcció del jo, "la qual cosa va marcar de fet la seva entrada en la literatura".





"La seva obra necessita ser revisitada i mirada amb els ulls de l'actualitat", ha dit Adell, mentre que la comissària de l'Any Teresa Pàmies, Montse Barderi, ha dit que espera que aquesta commemoració no sigui simplement un catàleg de productes, sinó que hi hagi molta participació.





CURIOSITAT I RESPONSABILITAT





Un dels fills de la cronista Sergi Pàmies, ha dit que els fills senten una barreja de responsabilitat i curiositat: "Però no tenim cap experiència en aquest sentit", i ha detallat que per a la commemoració s'han desenterrat caixes mig abandonades, s'han recuperat cintes, programes de ràdio i televisió.





Ha dit que el fons documental de la seva mare, "un reflex de la seva vida", estava abandonat i dispers: "Finalment ens estem preocupant" del seu fons, ha dit Pàmies.





Ha detallat que gran part de la seva obra --que va començar a publicar als 50 anys-- va ser en català, amb algunes publicacions importants en castellà: "En canvi, la meva mare va començar a ser un personatge conegut amb 16 anys, quan va participar en un míting amb Lluís Companys".





Per a ella, la política va ser abans que la literatura, i quan es va posar a escriure ho va fer amb un "pòsit extraordinari" i amb una experiència de la maternitat en condicions insòlites.





La commemoració de l'any arrencarà amb un espectacle d'obertura, encara per definir, amb la direcció de Jordi Bosch i la interpretació d'Emma Vilarasau i Jordi Bosch, amb data també per determinar.





Amb dia fixat, el 8 d'octubre se celebrarà el 'Simposi Teresa Pàmies, Política, Memòria i Literatura' a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) que ordenarà des d'un punt de vista acadèmic i estudiós la figura de Teresa Pàmies.





"Hem llençat coses que no havíem de llençar, i hem perdut coses que no havíem d'haver perdut", ha dit Sergi Pàmies, que ha avançat que la família espera collaborar d'una manera discreta per aconseguir la naturalitat i recuperació d'un personatge de la literatura amb compromís cultural i ètic així com el catalanisme, el feminisme i el comunisme.





La complexitat de Teresa Pàmies és que va tocar moltes tecles i el punt d'unió va ser el seu entusiasme, a part del seu idealisme i força: "No faltaran temes", ha pronosticat.





La celebració de l'any també passarà per una exposició itinerant, 'Tot és en els llibres. Teresa Pàmies', de la ILC, que serà eminentment divulgativa a força de sis plafons que tindran diferents còpies per a la seva itinerància a les biblioteques públiques, l'Institut Català de les Dones (ICD) i centres de la Conselleria d'Ensenyament.





De fet, les biblioteques de la Generalitat acolliran gran part dels actes de celebració d'aquest aniversari, amb un catàleg d'activitats amb espectacles de petit format, xerrades d'especialistes i l'exposició itinerant; de fet, bona part de la commemoració està per definir.