El periodista Àngel Casas "redebuta" com a escriptor amb el llibre 'Carta d'una desassossegada' (Quaderns Crema), que recull 11 relats de ficció que narren històries sobre una societat "plena de contradiccions" i amb falta d'esperit crític, ha explicat la seva editora, Sandra Ollo.





El mateix autor ha presentat el llibre acompanyat de la seva editora, que ha destacat que es tracta d'una obra "surrealista i amb un gran sentit de l'humor", amb una capacitat de descripció plena d'intel·ligència.





Considerat un dels grans cronistes de l'actualitat, guanyador de dos Premis Ondas i la Creu de Sant Jordi, s'ha referit al seu llibre com una obra "no unitària" i sense un lloc en comú, però on pesa molt el seu ofici, perquè en vuit dels onze relats apareix un periodista.





UN RETORN A LA FICCIÓ





Casas ha explicat que el llibre, en el qual ha estat treballant durant el darrer any, és tot ficció excepte l'epíleg, en què únicament ha canviat els noms, amb la voluntat d'inventar realitats paral·leles que podrien haver passat.





A partir d'experiències acumulades durant la seva trajectòria com a periodista i basades en històries personals que "van ser o que podrien haver estat", l'escriptor distorsiona múltiples escenaris i situacions per configurar un imaginari sobre com podria haver estat la realitat.





Un exemple és el relat '1992' en què, malgrat no catalogar l'obra com a política, l'autor desenvolupa una teoria politicosocial sobre com hauria estat la societat espanyola si Franco hagués celebrat el seu centenari en aquest any.





UNA TEMÀTICA DIVERSA I PARÒDICA





La temàtica dels relats és diversa i paròdica en paraules de l'autor, que ha posat el focus d'atenció en assumptes com la religió, objecte d'estudi que apareix en diversos contes, perquè considera rellevant que l'Església catòlica sigui "una empresa amb una trajectòria de 2000 anys" o el fenomen 'okupa'.





Casas, que assegura gaudir llegint autors que "amb poques paraules poden escriure una història enginyosa", ha declarat que amb aquesta obra creu haver aconseguit escriure trames divertides i que la seva intenció és publicar un nou llibre cada any.





Malgrat no haver-se publicat la traducció a l'espanyol, encara que l'autor assegura haver-la fet ell mateix, el llibre està pensat per ser publicat en diversos idiomes perquè la seva temàtica "parla de tota una generació de la història d'Europa".