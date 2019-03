Absolt un urbà de Barcelona de donar un cop de peu i lesionar a un manter en una batuda

La Secció Segona de l'Audiència de Barcelona ha absolt un agent de la Guàrdia Urbana que estava acusat d'haver propinat un cop de peu a un manter que fugia durant una operació policial a la Rambla el 2016, causant-li una fractura per una caiguda.





En la sentència, el tribunal considera que la prova que es va exposar en el judici "no permet acreditar la hipòtesi acusatòria", tenint en compte principalment que la víctima no va acudir a la vista per donar la seva versió dels fets.





L'agent acusat va assegurar davant el tribunal que li va donar l'alto al venedor quan estava a uns 15 metres però que aquest no el va escoltar perquè estava pendent d'altres policies que li estaven perseguint i que, en intentar detenir-lo obrint els braços, tots dos van caure a sòl.





Els fets es remunten al 21 de juliol de 2016, quan cap a les 22 hores es va desplegar a la zona de la Rambla un dispositiu de prevenció de la venda ambulant d'objectes falsificats.





Durant aquest dispositiu, segons l'acusació particular, l'urbà li va donar un cop de peu o cop al manter que el va fer caure i li va causar una fractura al turmell.





El tribunal ha decidit absoldre l'agent en considerar que, de les declaracions de diversos agents i un altre testimoni, es desprèn que la puntada que suposadament va causar la lesió "no va existir".