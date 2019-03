El resultat de les eleccions sindicals dels Mossos d'Esquadra ha quedat paralitzat després que un jutge de Tarragona hagi ordenat aquest dimecres no comptabilitzar el vot per correu, han informat fonts de la Conselleria d'Interior.





Els membres del cos policial van votar el dilluns presencialment i s'han comptabilitzat aquests vots, però no es pot fer el recompte del vot per correu arran d'una querella del sindicat Uspac per presumptes irregularitats presentada a Tarragona, de manera que els resultats finals no es poden fer efectius.





El jutge instructor va ordenar divendres a la Mesa Electoral Coordinadora que separés les paperetes emeses com a vot per correu i el seu còmput, i aquest dimecres ha recordat a Interior en una nova resolució que no pot fer la seva escrutini, segons han informat fonts sindicals.