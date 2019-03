Familiars dels 144 nínxols ensorrats del cementiri de Montjuïc de Barcelona han lliurat a l'Ajuntament un informe pericial del catedràtic d'Antropologia Física i Forense de la Universitat de Granada Miguel Cecilio Botella, que conclou que la gestió va ser "la pitjor possible", mentre que fonts municipals han replicat que informes independents apunten que va ser adequada.





L'informe presentat aquest dimarts al consistori, afirma que "la manera de recollir el material humà, restes i ossos, ha estat la pitjor possible i això condiciona de manera determinant la identificació" de les persones inhumades en els nínxols ensorrats el 15 de setembre de 2017.





"No serà possible la identificació de la gran majoria dels individus i només es podrà arribar a alguna identificació mitjançant tècniques antropològiques i anàlisi d'ADN" dels cossos que s'hagin conservat complets o en grandària apreciable, prossegueix el text.





El catedràtic també considera que "és de pur sentit comú que el que es va fer i de la manera en què es va dur a terme va ser el menys indicat", segons un comunicat dels despatxos que representen a familiars, Durán & Durán Advocats i Palau- Lassaletta Advocats.





Després de més d'un any i mig des de l'incident, familiars dels nínxols que van presentar una querella per aquests fets --que no va ser admesa--, segueixen criticant "el tracte donat pel cementiri, la nul·la informació rebuda i el total desconeixement del tractament que s'està donant a les restes".





QUERELLA





El Jutjat d'Instrucció 18 de Barcelona va rebutjar l'octubre passat admetre a tràmit la querella presentada al juliol per part d'un grup de familiars afectats, una decisió que ha estat recorreguda pels seus lletrats i que està pendent de resposta.





El jutjat va considerar que no existien indicis de delicte per obrir una instrucció penal perquè, "en cap cas, es pot sostenir que l'ensorrament va ser originat per un absolut abandó en matèria de conservació, supòsit d'imprudència greu, única que constitueix delicte".





INFORMES DE L'AJUNTAMENT





L'Ajuntament ha assegurat que aquest mateix informe no va ser admès com a prova pel jutjat, i ha destacat que Cementiris de Barcelona no té constància que l'autor s'hagi identificat en alguna ocasió per a dur a terme tasques de peritatge en el lloc.





Fonts municipals han confiat que el cas s'arxivi definitivament i ha defensat que els informes que es van elaborar després de l'ensorrament dels nínxols "van ser concloents sobre les causes i que les tasques d'identificació de les restes van ser diligents".





Les mateixes fonts han ressaltat que els dos informes independents que es van encarregar --als experts Joan Deulofeu i a Antoni Vilanova-- van assegurar que no es podia preveure el col·lapse imminent del bloc de nínxols i que l'ensorrament es va produir per circumstàncies acumulades i imprevisibles com risc immediat.