Un gran Messi torna a classificar el Barça per a quarts de final

El FC Barcelona ha guanyat aquest dimecres a l'Olympique de Lió (5-1) al Camp Nou, a la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, per aconseguir el bitllet als quarts de la mà de Leo Messi, golejador i assistent, un cop que l'argentí va decidir tallar amb el suspens i optar per protagonitzar una festiva victòria.





Segueix el Barça viu en la màxima competició continental i deixa viu el llegat de Laliga en ella. Coutinho, Piqué, Dembélé i Messi per partida doble van aniquilar a un Lió que va arribar a somiar durant una mitja hora llarga, sumant el temps amb 0-0 i amb 2-1 al marcador, però el Barça va ser millor. No va aparèixer Fekir, tampoc Depay, i va ser impossible allargar la seva camí europeu.









Penal de Messi a l'estil Panenka, agafant el relleu del que va fer Luis Suárez -que va provocar aquesta pena màxima, lleu però aprovada al VAR - al Santiago Bernabéu. Gerard Piqué va fer de les seves, marcant, i Coutinho va aprofitar un regal d'un gran Luis Suárez per guanyar-se algun que altre aplaudiment, entre xiulets més tímids, quan va ser substituït per Dembélé, que va marcar i li va tornar a guanyar la partida al brasiler.





Però va ser el Messies qui va haver d'aparèixer, al rescat, perquè el Barça semblava perdut i estava començant a dissipar la por. Busquets per a Messi, que va marxar de Marcelo i DENAYER, els va trencar amb un tango marca de la casa, i Gorgelin va tocar el tret però només va fer que la pilota entrés més lent, però va entrar per èxtasi del col·lectiu blaugrana. I Marçal va evitar, en una altra acció, que una vaselina del '10' propiciés el 'hat-trick'.





Es va sumar a la festa per tancar el triomf i certificar el pas als quarts de final va ser Gerard Piqué. Alba va veure Messi al centre del camp, la va conduir esquivant aquell qui gosara interferir en la seva autopista i la va donar a llarg per a un Piqué que va tornar a posar en joc els seus dots de golejador. Sol pujar quan l'equip el necessita, per fer de '9' i baixar pilotes o rematar, aquest cop va pujar, va cavalcar i es va tirar a pel seu gol.





L'última visita de l'Olympique de Lió al Camp Nou, a la temporada 2008/09, també a la tornada dels vuitens de final de la Champions, es va saldar amb un clar 5-2. El partit d'aquesta nit va començar semblant, amb el Barça elèctric i diverses ocasions de gol primerenques, amb Luis Suárez i Leo Messi intuint la seva gran nit.





A l'Lió no li va sortir res, més enllà del gol d'Tousart en un aldarull a l'àrea. Es va lesionar el porter Anthony Lopez, que va marxar atordit i dolgut per no poder seguir, encara que ja amb el seu equip 2-0 a sota. També va marxar lesionat Ferland Mendy, així que Bruno Genesio només va triar donar entrada a Traoré per Depay en el minut 73, amb 2-1.





Per contra, el Barça va tenir ocasions per golejar abans del que ho va fer. Lopes, després el seu relleu Mathieu Gorgelin, van estar més encertats que no els davanters del Barça. I sí, els blaugranes van tenir 20 minuts de patiment, més per pensar que podria arribar una altra campanada com la que va protagonitzar l'Ajax al Santiago Bernabéu , o la, 'machada' del Manchester United davant el PSG.





No és que tingués moltes ocasions el Lió, però Fekir, el seu vaixell insígnia, va posar en dificultats a Ter Stegen amb una gardela que va marxar fora per poc. També ho va provar un quasi desaparegut Memphis Depay, lluny del nivell que se l'espera i exigeix a Lió. Tot i això, el pànic va estar a punt fins que Leo Messi va tornar a pensar en aquesta 'copa tan bonica' que va prometre al Gamper pensant en aquesta 'Champions'.





I finalment el partit es va semblar molt al d'aquella temporada del triplet amb Pep Guardiola. Amb Ousmane Dembélé tancant la festa, la 'maneta' i per 5-1, millorant fins i tot aquell resultat d'una dècada enrere. A l'Lió li entraran malsons pensant en el Camp Nou, rememorant la nit en què Messi va marcar i va assistir per allunyar-los de la seva dolça son. Ja no hi ha gals a Europa.