El pintor holandès Vincent Van Gogh protagonitza al Port Vell de Barcelona una exposició immersiva i tridimensional que explora la seva "intrigant vida" a través d'un viatge que inicia la seva itinerància europea a la capital catalana, ha explicat el director del Van Gogh Museum, Adrian Dönszelmann.





'Meet Vincent Van Gogh' espera atraure 100.000 visitants fins al 2 de juny, i es diferencia de la mostra sobre el pintor que es pot visitar a Madrid pel fet que la de la capital catalana és l'única avalada pel museu holandès.





Segons el director, "la diferència fonamental amb 'Van Gogh Alive' és que en aquesta altra exposició estan contemplant imatges i projeccions de la seva obra, però als visitants no se'ls explicarà la història de Van Gogh".





Una estructura en forma de carpa aixecada per a l'ocasió alberga 1.500 metres quadrats d'exposició orientada a crear un "projecte immersiu de 360 graus", han subratllat el director general de l'empresa espanyola Proactiv, Nicolas Renna, que ha col·laborat en la iniciativa.





Dirigida a un públic familiar i amb una audioguia per a adults i una altra per a nens, la mostra compta amb sis escenaris diferents que passen des de la seva talent infravalorat fins a ser considerat com un dels artistes més impressionants, que no va vendre un quadre en vida.





L'exposició recrea les pintures, dibuixos, obres en paper i les mítiques cartes al seu germà Theo, recollides en un llibre i de les que es poden escoltar fragments seleccionats d'entre el conjunt de 800 missives de la col·lecció del museu holandès, ha explicat el director.





Mòduls multimèdia, escenes audiovisuals, cites textuals de l'entorn de l'artista i pintures convertides en paisatge es donen la mà en aquest recorregut que fa parada a París, Arles, Sant Remy i les diferents localitzacions en les que va viure l'artista, i convida a experimentar i descobrir individualment a aquest personatge.