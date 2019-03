L'Hospital del Mar de Barcelona ha realitzat amb èxit tres intervencions mitjançant l'ablació amb làser en pacients amb tumors cerebrals i epilèpsia severs, convertint-se així en el primer centre sanitari de l'Estat i un dels primers d'Europa a usar aquesta tècnica.





Ho han explicat en roda de premsa aquest dijous el cap de la Unitat d'Epilèpsia, Rodrigo Rocamora; el cap del Servei Mancomunat de Neurocirurgia de l'Hospital del Mar i del Sant Pau, Gerard Conesa; el cap del Servei de Nefrologia, Julio Pascual, i el Neuroradiòleg Jaume Capellades.





Aquesta tècnica, que també es pot aplicar en casos pediàtrics, va néixer a Estats Units on ja s'han realitzat 3.000 intervencions i consisteix en la "destrucció localitzada" d'una lesió al cervell de difícil accés per la seva ubicació mitjançant l'aplicació de calor a través d'una sonda làser.





Es tracta d'una cirurgia d'invasió mínima, que treballa per ara amb lesions de fins a tres centímetres de diàmetre i que part de la introducció d'una sonda làser en el cervell per una incisió de dos mil·límetres en l'epicentre de la lesió per cremar la zona afectada.





DETERMINAR LA TEMPERATURA





Capellades ha explicat que la novetat d'aquesta tècnica és que es tracta d'una intervenció guiada per ressonància magnètica, que "determina la temperatura de qualsevol part del cervell a temps real" i permet controlar la lesió i els seus voltants per assegurar que el làser no crema teixit sa.





La gran diferència respecte l'ablació per radiofreqüència, que és la que es realitzava fins al moment, és que es poden establir "límits de seguretat de temperatura", ja que aquesta pot controlar en tot moment i ajuda als cirurgians a no sobrepassar el perímetre de la zona afectada que vol destruir-se.





COMODITAT DEL PACIENT





Rocamora ha emfatitzat la gran comoditat que aquest tipus de cirurgia d'invasió mínima genera en el pacient, ja que no hi ha necessitat d'obrir el cervell i pot ser donat d'alta en 48 hores després de l'operació





A més, l'expert ha assenyalat que el temps d'intervenció es redueix considerablement respecte la cirurgia tradicional, ja que una ablació de curt temps pot realitzar-se en poc més de cinc minuts.





MANTENIMENT DE LA CIRURGIA TRADICIONAL





L'equip mèdic ha explicat que la cirurgia tradicional "no va a perdre", sinó que en casos d'una complexitat específica el pacient podrà escollir sotmetre a aquest tipus d'intervenció i que ja s'estan practicant operacions mixtes entre els dos tipus de cirurgia.





Així mateix, Rocamora ha assegurat que cal "aprendre en quins pacients es pot utilitzar", ja que no és efectiva per a tot tipus de lesions, sinó per a aquelles profundes i complexes com els hamartomes hipotalàmics, un dels tres casos clínics que ha operat amb èxit l'Hospital de Mar en aquestes últimes setmanes.